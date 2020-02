Ugens anbefaling fra biblioteket: Et liv i muldvarpens verden

Hamer har levet en stor del af sit liv udendørs; moderen døde, da han var blot 15 år, og faderen fortalte ham kort tid efter, at han var "unødvendig for familiens tarv og hellere måtte flytte hjemmefra".

Senere fik han arbejde som havemand og endte i den forbindelse med at bestride det noget usædvanlige erhverv som muldvarpefænger for også at have en indtægt i de ellers stille vintermåneder.