Ugens anbefaling fra biblioteket: En skøn bog om hyggen

Kate arbejder på et af Londons største PR-bureauer. Hun er kæreste med Johs, som arbejder samme sted. Kate har været ansat i to år og venter på sin forfremmelse til afdelingschef. Hun tror, hun på mødet denne morgen skal have annonceret sin forfremmelse og venter med spænding, da den øverste chef beder alle om at lykønske Josh Delaney som ny afdelingschef. Chefen mener Kate er for ung til en sådan forfremmelse. Han vil dog gerne råde lidt bod på det, og giver hende en PR-opgave med en dansker, der skal åbne et stort marked i London. Hun skal på en charmetur sammen med seks journalister til København for at lære noget om den danske hygge. Det bliver en meget anderledes opgave, end Kate er vandt til. Hun skal nu holde styr på seks journalister af meget blandet karakter; den fordrukne, den generte, den glamourøse og den tvære, som for det meste er sur. Der er en vidunderlig beretning om den fordrukne, der bliver låst inde i hotellets vinkælder og forsøger at tørlægge den.