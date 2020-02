Ugens anbefaling fra biblioteket: En kunstnerroman

På 400 sider kommer vi fra et makabert mord under 1. verdenskrig over Utahs ørken, hvor bogens unge, kvindelige hovedperson, kunstneren Reno, bliver den hurtigste kvindelige racerkører, til 1970ernes kunstscene i New York og ikke mindst til Italien både under 1. Verdenskrig og som vidne til 1970ernes uroligheder med ’De røde brigader’ i front. Bogens hovedhandling kredser om de mennesker, Reno møder, især hende kæreste, Sandro Valera og dennes omgangskreds af kunstnere og andre rebelske intellektuelle.

Hvorfor skal man læse denne bog?





Hvis man holder af bøger som indgang til store tanker om kunst, køn, fart eller politiske ideologier kan man roligt kaste sig over ’Flammekasterne’. Fortællingen funkler af intelligens, sprogligt overskud og interessante tanker. Bogen er yderst anmelderrost og er af flere medier udråbt til en af de bedste romaner fra 2010erne. Personligt har jeg en forkærlighed for romaner, der går i dybden med at skildre mennesker og menneskesind – der behøver ikke ske specielt meget, bare jeg lærer menneskerne at kende. Først syntes jeg, at ’Flammekasterne’ føltes mærkeligt kold. For selv Reno, der er bogens fortæller, synes sært distanceret, og de lange og mange middagsselskaber og byture er ofte gengivet, så vi hører samtalerne frem for at lære de samtalende at kende. Til gengæld var jeg blæst bagover over den rå, intelligente stemning og de mange interessante betragtninger bogen konstant har.

Hvilke andre bøger, synes du, den minder om?





I Jennifer Egans bestseller ’Tæskeholdet’ banker på kredser vi bl.a. også om den kreative scene i 1970ernes New York – her musikbranchen.

Men hvor Kuschers roman forbliver distanceret overfor sine personer kommer vi hurtigt ind under huden på de ellers mange mennesker i Egans roman.

Også Sara Stridsbergs forrygende ’Drømmefakultetet’ kunne her nævnes – også en roman med stor coolness-faktor, der kredser om kunstscenen i New York – her med kvinden, der skød Andy Warhol, Valerie Solanas, i den hæsblæsende hovedrolle.

