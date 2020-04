Ugens anbefaling fra biblioteket: En gentleman i Moskva

Hver uge anbefaler Stadsbiblioteket en bog, en film eller et stykke musik i samarbejde med lokalavisen Det Grønne Område. Denne uge byder på historien om en russisk greve i livslang karantæne.

Efter den russiske revolution nægter Grev Alexander Rostov at indordne sig under det nye styrer. I et spøjst kompromis, idømmes han livsvarig husarrest på Hotel Metropol.

Den eneste grund til at han ikke bliver henrettet med det samme, er et digt har skrevet i sin pure ungdom, der har givet ham en form for heltestatus.

Vi følger grevens dagligdag på Hotel Metropol gennem ikke mindre end fire årtier. Med sin aristokratiske og dannede tilgang til tilværelsen, bliver han en farverig personage, der både inspirerer og driver personalet og de andre gæster til vanvid.

Greven virker yderst tilfreds med sin tilværelse i livsvarige husarrest, men ydre omstændigheder tvinger ham ud af sin mentale og måske også fysiske comfort zone.