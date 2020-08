Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Tågernes ø

Guillermo kan ikke lide at læse, og han er heller ikke særligt god til det.

Hans forældre og hans irriterende storebror elsker at læse, og de forstår slet ikke Guillermo. På skolebiblioteket sørger den lidt mystiske skolebibliotekar for, at alle elever får en bog med hjem - og man må ikke kun tage tegneserier. En dag finder Guillermo en lille bog helt inde bagved en reol, og måske fordi bogen er svær at få fat i, så må Guillermo bare have den med hjem.