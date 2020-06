Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Mennesket og naturen

Én af mine favoritter er novellen 'Vinterligger' om en mand der har været fastboende i sommerhuset de seneste fem år. Her opretholder han en rutine, han går og gør ting han engang delte med konen.

Som at sætte tre rækker tørresnor op i den fineste, mest holdbare, nylonkvalitet selvom han ikke har brug for mere end højst én når det er storvask og sengetøjet er med. De to øvrige rækker må være for konen. Uden at sætte ord på savnet, læser man tydeligt hvordan mindet om konen lever sit eget liv i sommerhuset. Han træder ind i minderne og går og gør hendes bevægelser. Det er et stilfærdigt og ordløst savn og jeg synes det er smukt.