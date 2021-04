At gå til lægen bliver aldrig det samme igen, når man har ?Næste?.

Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Humoristisk lægeroman

Til daglig passer hun sin lægepraksis, hvor hun er træt af at give formaninger, som patienterne er trætte af at høre.

Sjovt og pinligt Her får patienterne den skinbarlige sandhed at vide, så hun kan høre dem klage højlydt i receptionen bagefter.

Det er også historien om en tom rede og om at hige efter anerkendelse og begær, der rækker ud over langrend og hvidvin.

Det hele er tilsat underfundig humor, der gør det til at holde ud at læse om noget af det i livet, der gør ondt.

At gå til lægen bliver aldrig det samme igen efter at have læst denne bog.