?Jens Petersen forlængede forår? er en kærlig og lun fortælling om det at blive ældre. Pressefoto

Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Forlænget forår

Da han en dag slår sin tå og skal bruge et plaster, finder han Maries dagbog. Med læsningen af dagbogen begynder han at forstå Maries kringlede sind, og må se i øjnene, at meget ikke er, som han troede.