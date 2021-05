?I ond tro? er et godt bud på et moderne alternativ til Agatha Christie.

Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: En japansk Agatha Christie

Hvis man leder efter et moderne alternativ til Agatha Christie, er den japanske kriminalforfatter Keigo Higashino, født 1958, et godt bud.

I hans seneste roman på dansk, 'I ond tro', findes en succesfuld forfatter myrdet. Det afsløres hurtigt, at morderen er en knap så succesfuld forfatterkollega og barndomsven.

Motivet til forbrydelsen, som skal afdækkes, viser sig at være mindst lige så spændende. Hovedtemaet er mobning i skolen, og hvordan den kan trække tråde langt ind i voksenlivet.

Romanerne foregår i et modsætningsfyldt samfund, som stadigvæk er mærket af den økonomiske krise i 1990'erne.

De beskrevne miljøer strækker sig fra et forfaldent pensionat ved havet til barer og natklubber i Tokyo, hvor det stadig er et almindeligt accepteret fænomen, at forretningsmænd kan købe kvindeligt selskab, de såkaldte hostesses. Higashinos romanunivers synes befolket af disse tragiske skæbner.