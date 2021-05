Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Allan Olsens vej ind i musikken

En laksetrappe hjælper stædige, små fisk på deres vandring op mod strømmen. Allan Olsen har stædigt holdt fast i sit udtryk og stil. Og som en langtrukken pandemi, har han også sørget for ikke at toppe eller fået det hit, der gør at man risikerer at låse sig fast eller brænde ud for tidligt.