Ugens anbefaling fra Stadsbiblioteket: Alene - borte

Hver uge anbefaler Stadsbiblioteket en bog, en film eller et stykke musik. Denne uge byder på en spændende tegneserie om fem børn i en forladt verden.

Det Grønne Område - 16. maj 2020 kl. 10:30 Af Niels Poulsen, Stadsbiblioteket Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hallo! Er der nogen?" råber den forældreløse kostskoleelev Dodji i de tomme gader i mellemstore franske by Fortville.

Hvor er de voksne henne? Hvad er der sket i løbet af natten, siden de er forsvundet? Det er det mareridtsagtige setup i tegneserien "Borte". Dodji finder hurtigt sammen med fire andre efterladte børn, Leila, Terry, Camille og Ivan. De bader i en fontæne, opstiller teorier for hvad der er sket, kører bil, overnatter i en luksuriøs kontorbygning og kæmper mod nogle skræmmende dyr, en tiger og to næsehorn, som er undsluppet fra et forladt cirkus.

FAKTA Titel: Alene. 1. del. Borte

Forfatter/Tegner: Fabien Vehlmann/Bruno Gazzotti

Udgivelsesår: 2013 Målgruppen er de 12-15-årige, men voksne, som holder af den fransk-belgiske tegneserietradition og dystopiske fortællinger kan med udbytte også læse tegneserien. Det er en spændende historie med både sjove og uhyggelige episoder. Sproget er enkelt. Tempoet er højt. Billederne fra den øde by er meget stemningsfulde. Persontegningen er forbavsende nuanceret af en tegneserie at være. Alle børnene spiller en rolle for sammenholdet i gruppen, selv den lille Terry, som på overfladen virker som en irriterende møgunge, men samtidig er den, som vækker følelserne hos de andre børn, f.eks. at de savner deres forældre. Trods forskelligheder i etnisk oprindelse og social baggrund finder børnene ud af at samarbejde. Det bringer håb for fremtiden. Som Leila siger til sidst i albummet: "Det skal nok gå. Vi finder ud af det SAMMEN!"

"Borte" er første bind i serien "Alene". Der er pt. udkommet 6 bind på dansk. Skaberne af tegneserien fortæller, at de bl.a. er inspireret af den postapokalyptiske actionfilm, "The Omega Man", som er en filmatisering af Richard Mathesons indflydelsesrige roman, "I Am Legend". Tegneserien minder imidlertid også om urfortællingen om børnene, der efterlades af deres forældre i en skov og kun overlever ved hjælp af snarrådighed og hittepåsomhed i eventyret "Hans og Grete" af brødrene Grimm.