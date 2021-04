?Njals saga? er i den nye oversættelse en letlæselig page-turner.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens anbefaling: Udødelige blodfejder fra Island Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens anbefaling: Udødelige blodfejder fra Island

Det Grønne Område - 20. april 2021 kl. 14:55 Af Bo Rabe Tønnesen Kontakt redaktionen

Dette er historien om det tidlige Islands liv og levned, fra asatro frem til kristendommens indførelse, som selvfølgelig bliver indført ved hjælp af list.

Udgangspunktet i 'Njals Saga' er den heltemodige Gunnar og kloge, lovkyndige Njal, deres koner - henholdsvis den smukke, men problematiske Halgerd og den trofaste Bergtora - samt de efterfølgende fem generationer.

Via en række mindre stridigheder, som starter med en skilsmisse, hvor gommen beholder brudens medgift, udvikler det sig til blodfejde og intriger, der involverer det meste af Sydisland.

Forsmåede kvinder

Og hver gang de stridende parter er kommet til enighed via Altinget, er der altid én, som regel en forsmået kvinde, der ikke synes, forliget er retfærdigt, og så starter det forfra.

Fortællingerne i sagaerne er baseret på virkelige personer og er blevet stykket sammen til en samlet historie, som i denne ny oversættelse er letlæselig og blevet til en page-turner fuld af hærtogter, død, ære, skam og hævn.

Tidligt i fortællingen løber Gunnars og Halgerds hus tør for mad. Derfor sender Halgerd uden Gunnars viden deres træl af sted for at stjæle mad fra nabohuset - Kirkebø.

Gunnar ser al maden og spørger Halgerd, hvor maden kommer fra. Hun svarer:

"Fra et sted, så du kan sagtens spise det - og i øvrigt er det ikke mænds opgave at sørge for madlavningen".

"Men det er slemt, hvis jeg er hæler," udbrød Gunnar og gav hende en lussing.

Hun sagde, at den lussing ville hun huske og gengælde, hvis hun kunne.

Uden at spoile alt for meget vil jeg sige, at den stærke Halgerd både kommer til at huske og gengælde.

Sagaer i kort form

Jeg kan også anbefale 'Kedelhat' af Keld Zeruneith, der i et nutidigt sprog og i forkortet form opruller en række islandske sagaer, som forbindes med de geografiske steder, hvor de oprindelige sagaer udspillede sig.

fakta

Titel: Islændinge sagaerne - Njals Saga

Forfatter: Redaktion Annette Lassen

Udgivelsesår: 2017