Overmands evne kræver, at man, som læser, kan følge med, når han sprænger rammerne for, hvad en tegneserie kan.

Ugens anbefaling: Han er tegneseriens Overmand

På samme måde hjælper han nemt en kat ned fra et højt træ ved at samle den op - fra panelet oven over træet og bære den igennem historien og sætte katten ned i et panel på siden efter.