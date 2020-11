Martin Glaz Serup er en nysgerrig, usnobbet læser, og ?Læsesteder? kan samtidig læses som ren inspiration til videre læsning. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ugens anbefaling: Glæden ved at læse om glæden ved at læse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens anbefaling: Glæden ved at læse om glæden ved at læse

Det Grønne Område - 07. november 2020 kl. 06:00 Af Lea Fløe Christensen, Stadsbiblioteket Kontakt redaktionen

Forfatter og litteraturforsker Martin Glaz Serups 'Læsesteder' er en bog om at leve med litteraturen.

En kurateret læsedagbog, hvor vi hører om mange års læseoplevelser. Og ikke mindst om hvor han var, da læseoplevelsen fandt sted. Geografisk - Flintholm allé, en sauna i Kotka, Fanø, et kloster i Mexico - og eksistentielt - den famlende teenager, den travle forsker, det skrøbelige menneske, den nyforelskede student, den fraskilte far.

Vi hører, hvordan planlagte rejser kan tage uventede drejninger, fordi den medbragte læsning i kombination med stedets og sindets stemninger gør noget ved både rejsen og læsningen.

Om glæden ved ikke at forstå et digt og ved at mærke en historie helt ind i knoglerne. Hvordan forfatteren for eksempel ser livet gennem litteraturen og finder roen i sig selv ved for en stund at hengive sig helt til en bog.

Forfatteren har en eminent evne til let og underholdende at forklare, hvad en bog kan - ikke objektivt og teoretisk, men subjektivt sansende.

Den lille, inspirerende bog tager udgangspunkt i idéen om, at: "Alle, der har haft en særlig læseoplevelse, kan huske, hvor de har haft den. Teksten findes aldrig alene, der er også stedet, hvor man læste den, og hvem man var, da man gjorde det."

Jeg er lodret uenig i, at man kan huske, hvor man har haft særlige læseoplevelser - det kan jeg ikke. Heldigvis blev jeg så provokeret over postulatet, at jeg læste bogen!

Entusiasmen smitter Martin Glaz Serup er en nysgerrig, usnobbet læser, og bogen kan samtidig læses som ren inspiration til videre læsning, da forfattere og værker i hobetal nævnes med en sådan entusiasme, at den smitter.

En anden ny, essayistisk bog, der handler meget om læsning og dens steder, er Christian Yde Frostholms velfortjente anmeldersucces 'Træmuseet', hvor et helt bestemt og ganske litterært træ og et parkbibliotek i Lissabon spiller en vigtig rolle. Kærestesorger, rejser, forfatterskaber, træer og meget andet flettes på smukkeste vis sammen i denne helt unikke hybrid.

Også Virginia Woolfs stadig læseværdige essays om læsning, for eksempel 'How should one read a Book' er værd at nævne her.

Du kan opleve forfatteren i selskab med Vigdis Hjorth og Victor Boy Lindholms på søndag 8. november kl. 13-15 på Stadsbiblioteket i Lyngby. De optrædende forfattere vil samtidig anbefale andre forfatterskaber, så der er garanteret masser af læseinspiration.

Fakta Titel: Læsesteder

Forfatter: Martin Glaz Serup

Udgivelsesår: 2018