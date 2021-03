Ugens anbefaling: Digte om det mentale helbred

Hele vejen igennem bruger Løppenthin et beskedent, tilgængeligt sprog til at beskrive forskellige tilstande af psykisk sårbarhed i sin hverdag - men hun holder ikke læseren ud i strakt arm med beskedenheden, snarere trækker hun læseren til sig i en omfavnelse.

Hun sigter ikke efter metaforisk tætpakkethed eller ekvilibristisk sprogklang. Hun sigter efter at hjælpe, at tale til læseren som en ven om de dele af livet, mange ikke engang taler med deres venner om.

Løppenthin har selv udtalt, at bogen er skrevet "til psykiatriske patienter i al almindelighed", hvilket lyder som en stor mundfuld - men den er skrevet så tilgængeligt, kærligt og sensitivt, at man på en måde lapper tristheden og smerteligheden i sig.

Fakta Titel: Marts er bedst

Også Rolf Sparre Johanssons to bøger 'Søvn og Begravelse', 'Julie Mendels Relikvie' og Gry Stokkendahl Dalgas' 'Det er herfra jeg vil begynde at tale, disse ord kan finde vej' fortjener at blive nævnt - for bare at nævne nogle få!