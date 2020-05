Se billedserie Charlotte Nørgaard får Ugens Menu, fordi hun på trods af sine kroniske sygdomme hjælper andre i samme situation i en særlig svær tid. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Ugens Menu: Man kan godt have et godt liv, selv om man er kronisk syg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens Menu: Man kan godt have et godt liv, selv om man er kronisk syg

Charlotte Nørgaard er kronisk syg, så hun oplever coronakrisen som særligt svær. Alligevel hjælper hun to gange om ugen andre i samme situation, og derfor får hun den sidste Ugens Menu.

Det Grønne Område - 01. maj 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om man er kronisk syg i en tid, hvor netop kronisk syge er særligt udsatte, kan man godt bruge de overskydende kræfter til at hjælpe andre i samme situation. Og det skal premieres, mener læser Peter Eden, som har indstillet sin veninde Charlotte Nørgaard til Ugens Menu fra Cock's & Cows. Det mener Det Grønne Område også, så Charlotte Nørgaard er vinder af denne omgangs sidste Ugens Menu.

"Charlotte er kronisk syg og er i særlig høj grad udsat mht. coronavirus. Hun har været i karantæne længere end nogen andre og hendes sygdom er i svær udbrud. Alligevel bruger hun store mængder af sin tid på at hjælpe andre med kroniske sygdomme og handicap i disse coronatider- Hun holder gratis webkonferencer for at hjælpe patienter og pårørende omkring deres spørgsmål omkring covid-19. Her får patienter mulighed for at åbne op, snakke om de dybeste følelser, angst, bekymringer og meget mere i et fællesmøde, hvor alle kan føle sig trygge og forstået af ligesindede," skriver Peter Eden i indstillingen.

16 forskellige diagnoser Charlotte Nørgaard siger til Det Grønne Område om sin egen situation:

"Jeg er multikroniker. Jeg har haft mange forskellige sygdomme gennem 17 år. Jeg har 16 forskellige diagnoser, men primært systemisk lupus erythematous. Det er en autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sig selv. Den fejlbedømmer, hvad der er virus og bakterier, så intet er helligt. Så lige nu er jeg angrebet i hjertet, lunger, lever, nyrer, knoglemarven, lymfeknuderne, muskler, hud, knogler, led, hår og øjne. Det gør mig lidt handicappet, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg har det fra dag til dag. Min sygdom er aktiv, voldsom og livstruende," siger hun og fortsætter:

"Jeg kæmper i dagligdagen for at eksistere og har det generelt hårdt. Men jeg har valgt at leve et godt liv, og at mine sygdomme ikke skal diktere, hvordan jeg ser på og lever mit liv. Derfor tager jeg aktivt fat for at hjælpe andre i en lignende situation. For man kan godt have et godt liv, selv om man er kronisk syg," fortæller hun.

Det positive ved sygdom Charlotte Nørgaard har en fortid som konsulent i medicinalindustrien. Hun bruger sin viden derfra kombineret med sine erfaringer som multikroniker til at hjælpe andre i nonprofit organisationen Patient In Focus.

"Jeg fik ideen til at hjælpe andre, fordi jeg ikke selv fik den hjælp, jeg havde brug for. Jeg lavede derfor et onlinefællesskab, hvor jeg i dag har tusindvis af følgere fra 80 forskellige lande. Jeg startede med at poste positive billeder fra min hverdag med sygdom, og det smittede af. Folk begyndte at skrive fra nord, syd, øst og vest, og det gav mening, at jeg skulle gøre noget positivt med det. Det var mit kald. Det var det, jeg skulle med livet," siger hun.

Hendes kald har også åbnet døre, som har forbedret vilkårene som patient med kroniske sygdomme, fortæller hun.

"Den kroniske sygdom har bragt mange positive oplevelser. Jeg er blevet inviteret ind til store møder og har haft stor indflydelse på fx lovgivning, på store medicinalfirmaers politikker for at inkludere patienter og åbnet døre, som ellers ikke var mulige. Det er jeg i gang med at gøre mere af, fordi jeg mener, at patienter burde være en meget større drivkraft for medicinalindustrien. Det har været en passion for mig," fortæller hun.

Spørgsmål og svar Som kronisk syg under en pandemi kan man brænde inde med mange spørgsmål, da man er særlig udsat og derfor i høj grad er tvunget til at isolere sig for omverdenen. Charlotte Nørgaard inviterer derfor to gange om ugen til webkonference, hvor kronisk syge og pårørende kan tale med andre i sammen situation.

"Her i coronatiden har vi udsatte spørgsmål, for vi er bange for at dø, hvis vi bliver smittet. Vi har helt andre bekymringer, angst og spørgsmål, ingen svarer på. Vi har frygten og måske skyldfølelse, fordi vi lukker landet, for at vi kan beskyttes. Mange sidder helt alene hjemme uden hjælp og er meget ensomme," fortæller hun.

"Det handler ikke kun om spørgsmål om corona. Mange søger også et fællesskab og andre folk, der forstår ens situation uden at dømme. Det er det, vi giver dem med de her gratis webseminar. Og når krisen lægger sig, vil vi fortsætte på mere fællesskabsbaseret basis, for det er der stort behov for," siger Charlotte Nørgaard, der dog ikke lægger skjul på, at hun i øjeblikket gennemlever en hård tid.

Jeg har været ekstra angst for at fange corona. Jeg tager mange forholdsregler og går kun ud, når jeg skal på hospitalet. Jeg har ikke været udenfor en dør i to måneder, så man får indekuller. Jeg er rimelig desperat for at se mine venner, og jeg vil rigtig gerne ud og hygge. Men jeg tør simpelthen ikke. Heldigvis har jeg en have, jeg kan gå ud i, og min attitude er da også, at jeg er positiv stemt over for situationen, for det er nu engang sådan, det er," siger hun.

Man kan læse mere om Patient In Focus på patientinfocus.dk.

relaterede artikler

Fik Ugens Menu: Brugsuddeler Claus samler og servicerer folk i Ørholm 19. april 2020 kl. 11:45

Ugens Buket bliver til Ugens Menu: Den første er fra Strandmøllekroen 24. marts 2020 kl. 11:45