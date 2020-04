Ugens Menu: Kender du én, der fortjener at blive forkælet med lidt god mad?

Henter naboen mad til dig? Er der en, der ringer hver dag for at høre, hvordan du har det? Eller er der en, der lufter din hund, fordi du ikke selv kan komme ud. Skriv til avisen, hvis du kender en, der fortjener

I mange år har avisen hvert forår uddelt Ugens Buket til personer, der gør en ekstra indsats i hverdagen. I de kommende uger vil vi i stedet for blomster giver gavekort til to gange middag tilberedt af nogle af de mange lokale restauranter og cafeer, der holder åbnet for take away i denne coronatid.