Ugens Menu: Charlottes indsats for Stop Spild udløste et godt måltid mad

To af Det Grønne Områdes læsere havde peget på, at Charlotte Cavling fra Stop Spild i Lyngby skulle forkæles med lækker mad.

Det Grønne Område - 01. april 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MENU "Charlotte bruger al sin fritid og mere til på foreningen Stop Spild i Lyngby, der to gange om året uddeler mad til omkring 300 familier. Næste gang til påske. Nu er det hendes tur til at blive forkælet," skrev Helle Rasmussen blandt andet for længe siden til Det Grønne Område

Og planen var lagt. Charlotte Cavling skulle overraskes med farvestrålende tulipaner, når gruppen Stop Spild Lyngby den 30. marts skulle mødes i Frivillighedshuset på Rustenborgvej.

Men sådan skulle det jo desværre ikke gå. Som den anden indstiller Elin Sørensen skrev:

"Uddelingen dagen før påske er forståeligt nok aflyst pga. conoravirus, og meget af Charlottes arbejde den seneste tid har derfor været forgæves. Hun vil helt sikkert kæmpe videre, når vi er tilbage til normale tilstande igen, så om nogen fortjener denne ildsjæl en dejlig buket tulipaner."

Charlotte Cavling blev ganske rigtig både glad, rørt og overrasket, da Det Grønne Område i fredags ringede hende op for at fortælle, at hun kunne hente to gange take away hos Strandmøllekroen.

"Helle Rasmussen og Elin Sørensen kender ikke hinanden, hvilket gør mig dybt rør," sagde Charlotte Cavling.

Første gang i 2018 Julen 2018 var første gang, at Charlotte Cavling og gruppen Stop Spild Lyngby uddelte overskudsmad til omkring 300 familier. Maden havde de indsamlet fra adskillige lokale butikker.

Og uddelingen fandt sted i Lundtoftehallen

"Det var Finn Riber (tidl. medlem af kommunalbestyrelsen, red.), der sørgede for, at vi måtte være der. Nu er der desværre råd i hallen, og så var i så heldige, at Lyngby Boldklub sagde, at vi kunne låne deres lounge," siger Charlotte Cavling, der håber, at gruppen komme stærkt tilbage med uddeling til jul.

"Vi er med til at mindske madspild og hjælpe borgere i kommunen, der er økonomisk udfordrede. Det her tiltag er på kort tid nået langt ud, og gruppen er siden 2018 vokset til 1000 borgere, der er med til at sprede budskabet, ligesom kommunen også er god til at gøre opmærksom på det," siger Charlotte Cavling, hvis indsats i frivilligt arbejde ikke stopper her.

"Jeg skulle have været lidt med på sidelinjen på Stafet for Livet, der for første gang kommer til Lyngby og skal afholdes i september. Men det ved vi jo ikke, om det kan blive til noget," siger Charlotte Cavling.