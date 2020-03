Se billedserie Den kommende modtager får et gavekort til Strandmøllekroen.

Send til din ven. X Artiklen: Ugens Buket bliver til Ugens Menu:Den første er fra Strandmøllekroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens Buket bliver til Ugens Menu:Den første er fra Strandmøllekroen

For at være med til at hjælpe de lokale restaurationer en lille smule i en svær tid, uddeler vi i stedet for blomster gavekort til en middag. Man kan skrive til avisen med bud på, hvem der fortjener Ugens Menu

Det Grønne Område - 24. marts 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år har Det Grønne Område hvert forår uddelt Ugens Buket til personer, der gør en ekstra indsats i hverdagen.

FAKTA Sådan gør du.

Skriv til os på email dgo.red@sn.dk

Fortæl hvorfor du synes, at netop denne person har gjort sig fortjent til Ugens Menu.

Skriv navn på personen, du indstiller. Og måske et telefonnummer eller mailadresse på vedkommende. Hvis du har det.

Husk også at skrive eget navn og telefonnummer. Så ringer vi til dig, hvis det er din kandidat, vi vælger. Sådan gør du. Men nu ændrer vi konceptet. I hvert fald for dette forårs vedkommende. For vi vil gerne være med til at støtte nogle af de, der er hårdt ramt af coronakrisen. Og det er blandt andet de lokale restauranter, cafeer, spise- og takeaway-steder.

I de kommende uger vil vi i stedet for blomster give gavekort til to gange dagens ret tilberedt af nogle af de mange lokale restauranter og cafeer, der holder åbent for takeaway i denne coronatid.

I denne uge er det Strandmøllekroen, der laver maden.

Vi ved, at der er utroligt mange, der gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre. Både privat og rent professionelt. Kender du også en, som du synes fortjener en påskyndelse i form af noget lækker mad, så skriv en email til os.