Ugens Anbefaling: 'Eksperimentet'

Amund og Amanda er tvillinger. De ligner hinanden som to dråber vand. Der er bare det, at Amund for eksempel hellere vil sidde at snakke end at spille fodbold, hvor Amanda langt hellere vil have mere fart over feltet. På vej på ferie hos deres bedsteforældre, vælger de at skifter navne. Det var meningen, at det kun skulle være første dag, men så får de uventet besøg samme aften af en pige og en dreng fra nabohuset. Nabobørnene ser jo Amund som Amanda, fordi Amund jo stadig er "klædt" ud som Amanda og omvendt. Fordi piger og piger går sammen, bruger Amund rigtig lang tid med nabopigen, og Amanda med nabodrengen.