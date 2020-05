Se billedserie Udvidelsen af Engelsborgskolen kan nu gå i gang og skal foregå i seks etaper. ?Ved alene at igangsætte første etape løses kun de allermest presserende og helt akutte pladsudfordringer,? siger skolebestyrelsesformand Julie Kock Clausen (indsat).

Udvidelse af Engelsborgskolen endelig godkendt: Godt, men ikke godt nok

Udvidelsen løser udfordringer med omklædningsrum, nye krav til faglokaler og kapacitetsproblemer, siger udvalgsformand. Skolens bestyrelsesformand mener dog ikke, at udvidelsen er omfattende nok.

Det Grønne Område - 04. maj 2020 Af Mikkel Brøgger Petersen

Omsider har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning for, hvordan man skal udvide Engelsborgskolen. Kommunalbestyrelsen har givet en endelig godkendelse til planerne, og det glæder skolebestyrelsesformand for Engelsborgskolen Julie Kock Clausen, som har ventet på beslutningen i fire år.

Hun havde dog gerne set, at udvidelsens første fase blev mere omfattende, da man kun løser de mest presserende problemer.

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), fortæller, at udvidelsen løser udfordringer med omklædningsrum, nye lovkrav til faglokaler og områdets kapacitetsproblemer. Til gengæld ser formanden sammen med sit udvalg en udfordring i at få den rette arkitektoniske kvalitet, fordi man hurtigst muligt skal i gang med byggeriet.

Sådan lyder planen Skolen får en ny bygning ved indskolingen ved Gl. Bagsværdvej, og skolen udvides i området syd for Engelsborgvejen på de grunde, der i dag anvendes til idræts- og klubfaciliteter. Bygningerne nord for Engelsborgvej renoveres og ombygges. Flere af de nuværende pavillonbyggerier skal over tid tages ned, og skolens badmintonhal skal rives ned. SFO-bygningen på Gl. Bagsværdvej skal enten sælges eller bruges til andre kommunale formål, ligesom de eksisterende klublokaler på hjørnet ved Chr. X's Allé skal bruges til andre formål eller sælges.

Udvidelsen skal ske i seks etaper, som skal slutte med Engelsborgskolen som en fem-spors skole med klubfaciliteter og multihal. Ideen med at opdele udbygningen i etaper er at fokusere på de mest presserende behov først, skriver forvaltningen.

I første etape vil Lyngby-Taarbæk Kommune blandt andet lave ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler basislokaler til tre årgange med fem spor, købe pavilloner til indskoling, ombygning af omklædning til idræt, som vil gøre kønsopdelt omklædning muligt.

Løser ikke nok Gitte Kjær-Westermann fortæller, at arbejdet med udvidelsen af skolen løser tre udfordringer.

"For det første har skolen længe trængt til ombygning af fx omklædningsrum. For det andet er der kommet nye lovkrav til faglokaler, fx i forhold til fagene håndværk og design, så det er noget, vi arbejder med på alle skoler lige nu. Endelig er der kapacitetsudfordringer i området, som nødvendiggør en udvidelse af skolen," siger hun.

Julie Kock Clausen havde dog gerne set, at Lyngby-Taarbæk Kommune var gået i gang med mere for at løse kapacitetsproblemet.

FAKTA Udvidelse i etaper



Første etape:

Ekstra kapacitet til faglokaler, administration og basislokaler. Køb af pavillon til indskoling. Ombygning af omklædning til idræt, så kønsopdelt omklædning bliver muligt.







Anden etape:

Nybyggeri til udskolingen, som vil bestå af basislokaler, understøttende funktioner, naturfag til en fem-sporet udskoling med mulighed for 28 elever i hver klasse.

De resterende etaper: Indskolingen bliver nyindrettet og renoveret, og kapaciteten øges ved at opføre en permanent skolebygning, hvor der nu ligger midlertidige pavilloner.



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune "Desværre er det kun første etape ud af fem, der igangsættes, og man afsætter blot ressourcer til at planlægge etape to-fem. Ved alene at igangsætte første etape løses kun de allermest presserende og helt akutte pladsudfordringer, fx med at etablere den faglokalekapacitet, vi har brug for for at føre elever til eksamen i kreative valgfag næste sommer. Vi har i årevis sagt, at behovet var der, og nu er det helt akut. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi skal have gennemført etape to-fem, for at vi får den plads, de faglokaler og de sportsfaciliteter, som vi har behov for på den lange bane. Det er ganske enkelt helt nødvendigt, hvis vi skal leve op til lovens krav, og vi skal levere moderne undervisning, der lever op til kommunens ambitioner. Det ville jeg ønske, at politikerne ville have forpligtet sig på," siger hun og vurderer, hvilken konsekvens det har, at man kun sætter én etape i gang.

"Anden etape og fremefter bliver først behandlet efter næste kommunalvalg, og tiden så bliver så fremskreden, at der ikke kan træffes beslutning i rette tid. Vi risikerer også, at der efter næste kommunalvalg er et helt nyt politisk hold, der skal tage stilling til sagen, og som måske vil noget helt andet med skolekapacitet i Lyngby Vest. Derfor kan jeg godt være bekymret for sammenhængen i byggeprojektet i sin helhed," siger hun.

Ønsker for arkitekturen I første etape man basislokaler. Bygningen bliver meget synlig fra vejen, og Børne- og Ungdomsudvalget ser en udfordring i at få den rette arkitektoniske kvalitet, når byggeriet skal i gang snarest.

"Vi vil gerne bygge med arkitektonisk kvalitet for øje. Vi står bare også med den udfordring, at vi skal i gang nu. Samtidig er kvaliteten af modulbyggeri, som det lette byggeri vil være, blevet større end tidligere, og den indskolingsbygning, skolen har i forvejen, er af samme kvalitet. Formandskabet for Børne- og Ungdomsudvalget var for nyligt ude at bese indskolingsbygningen, og fik her at vide, at man er meget glad for den. Selv om det er en pavillon, har man tænkt den nænsomt ind i omgivelserne, og indretningen er hensigtsmæssig. Vi har en forventning om, det samme vil gøre sig gældende for det nye, lette byggeri. Byplanudvalget har bedt om, at der bliver set på facadebeklædning samt mulighed for alternativ placering," siger Gitte Kjær-Westermann.

Fra anden etape og frem vil Lyngby-Taarbæk Kommune udskrive en projektkonkurrence om forslag til en samlet plan for udvidelsen, som beskriver byggeriets omfang og størrelse samt den arkitektoniske vision. Vinderen skal så arbejde videre med planen for udbygningenm planlægge de resterende etaper og få en kontrakt som byggeteknisk rådgiver. Det bruger Lyngby-Taarbæk Kommune syv mio. kr. på.

Om forhåbningerne om den arkitektoniske stil siger Julie Kock Clausen:

"Vi håber meget, at der i den kommende inddragelsesproces bliver lyttet til i forhold til vores ønske om, at der bygges i en arkitektonisk stil, der skaber sammenhæng til den øvrige skole, og som imødekommer vores ønske om moderne og bæredygtige læringsmiljøer - og ikke som vi har set hidtil i billige og midlertidige barakker og pavilloner," siger hun.