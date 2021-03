Udvalg siger nej til midlertidig mast i Sorgenfri: Sådan vil man alligevel sikre bedre mobildækning

Byplanudvalget sagde her til morgen nej til TDC' ansøgning om en midlertidig mobilmast, som naboer har udtrykt bekymring over.

"Så har udvalget også haft en grundig drøftelse af, at vi har brug for at give forvaltningen bedre muligheder for at vurdere de indkomne ansøgninger – eventuelt ved hjælp at ekstern bistand. Forvaltningen er blevet bedt om at fremkomme med forslag til, hvordan vi kan gøre det," siger han.

"Vi har brug for bedre mobildækning i Lyngby. Men denne placering er skrupforkert. Vi finder en anden placering, så vi både tilgodeser det behov, der er, og sikrer, at det kan passes bedre ind i området," siger han og fortsætter:

Byplanudvalget sagde her til morgen nej til TDC' ansøgning om at opføre masten. Det oplyser udvalgsformand Simon Pihl Sørensen (S) til Det Grønne Område.

Gjorde indsigelse

Det Grønne Område har skrevet om, at 22 husstande på Rosengårdsvej i Sorgenfri sendte en indsigelse til kommunen. Man skrev blandt andet:

"Vi anmoder Lyngby-Taarbæk Kommune om at afvise ansøgningen fra TDC/KPR Towers A/S," skriver man og henviser blandt andet til, at man mener, at planen er i strid med Lyngby-Taarbæk Kommunes egne retningslinjer for antenner/master."

Argumenterne for indsigelsen lød blandt andet, at masten er for høj, naboerne er informeret for sent, for få er blevet informeret, og at den er midlertidig.