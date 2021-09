Udstilling i Lyngby Storcenter: Bjørn Wiinblad og Ib Spang Olsen

"Bjørn Wiinblad boede og arbejdede i Schweiz, men når han var i Danmark, boede han i Det Blå Hus i Lyngby. I sit testamente skrev han, at huset efter hans død, skulle stå åbent for besøgende. -Det skulle være et levende museum med malerpiger der malede og René Schultz, der kendte og arbejdede for Bjørn Wiinblad, skulle vise værkstedet og boligen frem for gæsterne. Da huset fik museumsstatus i 2010, fandt man frem til fire af de gamle malerpiger, der alle var oplært af Bjørn Wiinblad i begyndelsen af 70´erne. De ville heldigvis meget gerne genoptage arbejdet og sjovt nok, så var det som at køre på cykel. -Man glemmer det aldrig. Pigerne satte sig ned, efter 35 års pause og malede, som havde de lige rejst sig fra arbejdet den gang. I dag er det gamle pottemageri lavet om til forretning, der drives af Eva Schultz. Her bliver Bjørn Wiinblads håndmalede figurer solgt. De kæmpestore ovne er blevet fjernet, så der blev plads til en hyggelig café." Det skriver Lyngby Storcenter i en pressemeddelelse.