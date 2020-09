Udstilling: Naturen med og uden indpakning

De to billedkunstnere Linda Falkesgaard og Hanne Nielsen Kjærsgaard udstiller i Cobra-rummet ved Sophienholm.

Udstillingen 'Wrapped up - Unfold', der er arrangeret i samarbejde med Lyngby Kunstforening, omfatter en række malerier - nøgterne stilleben og en mere irrationel fortolkning af naturen.

'Wrapped up' - fremavlet og indpakket i plastik og cellofan, er frugter, grøntsager og blomster bunket sammen på supermarkedets hylder. Skåret af deres stængler, nature morte.

Sat over for hinanden håber kunstnerne, at de med hver deres kunstneriske udtryk vil efterlade beskueren i tvivl om, hvad der egentlig er pakket ind, og hvad der er udfoldet.