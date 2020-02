Henrik Saxgren: Theresia, Savissivik 2016

Udstilling: Henrik Saxgrens fornemmelse for Thule

Sophienholm åbner lørdag for en soloudstilling med Henrik Saxgren, der præsenterer et udvalg af sine fotografier skudt på flere og længerevarige ophold i Grønland

Det Grønne Område - 22. februar 2020 kl. 18:55 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Saxgren er en uovertruffen dygtig fotograf og billedkunstner med en stor bog- og udstillingsproduktion bag sig. Han har tidligere udstilling på Sophienholm, da han deltog i fotoudstillingen 'Danmark under Forvandling' i 2009.

Nu er han tilbage - denne gang i en stor soloudstilling med billeder fra Grønland. Primært Thule, hvor han har tilbragt mere end seks månder i selskab med de mennesker, der bor her. En stor del af tiden på isen sammen med fangere.

"I mere end 150 år har kunstnere, forfattere og videnskabsfolk følt sig tiltrukket af livet på denne grænse. Jeg er blot én i den række og har taget en forpligtigelse på mig. En forpligtelse til at fortsætte den tradition der er, for at kunstnere bidrager til udforskningen og dokumentationen af livet i arktisk Grønland," siger Henrik Saxgren.

Isen smelter

Han er fascineret af dramaet, tiltrukket af myterne og på det personlige plan opsat på at teste sit eget vovemod og overkomme sin egen frygt.

"Et af mine mål har været at skabe nye billeder, der kan supplere fortællingen om Arktis og bidrage til vores kollektive bevidsthed om dét at være menneske.

Men min udstilling kan måske ende med at blive et dokument om fangerkulturens sidste krampetrækninger. For konsekvensen af den globale opvarmning er, at havisen forsvinder. Og med den forsvinder også fangernes primære jagtmark," siger han.

Henrik Saxgren har modtaget adskillige priser blandt andre Døssingprisen, Martin Andersen Nexø-Prisen, Fotogratula Prisen/Dansk fotografis Hæderspris og BG Banks bogpris.

Han er repræsenteret i adskillige samlinger blandt andet ARoS, Randers Kunstmuseum, Tønder Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Skagen Museum, Frederiksborg Museum, Det Nationale Fotomuseum, Norderlight Gallery og Museet for Fotokunst.

I forbindelse med udstillingen vil der være omvisninger, foredrag og øvrige arrangementer, som man kan læse om på www.sophienholm.dk

