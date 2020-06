Se billedserie ?Jeg elsker det sted. Bygningerne minder mig om en fin, lidt skrøbelig gammel dame, der sidder med fødderne i vand. Sådan er huset. Det kan jeg godt lide. Det lidt gammeldagse, der møder nuet. Det er et pragtfuldt sted,? siger Leif Sylvester,.Foto: Pernille Borenhoff

Udstiller på Sophienholm: Stort interview med Leif Sylvester

'Tilfældighedernes spil' hedder Leif Sylvesters udstilling på Sophienholm, der efter to måneders forsinkelse åbner 5. juni

Det Grønne Område - 06. juni 2020 kl. 19:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er noget påtrængende over Leif Sylvesters figurer. Hvad enten de er malede, skåret ud i træ eller formet i ler. Øjnene er store som tekopper, og personerne stirrer oftest direkte på beskueren. Munden er åben og forvrænget som i et skrig, et grin eller en grimasse. Figurerne er i bevægelse, og det er, som om de vil fortælle eller vise én noget. Men hvad præcis, det kan Leif Sylvester ikke forklare. For han ved det ganske enkelt ikke, og han bryder sig i det hele taget ikke meget om at fortælle om sine egne værker.

"Folk må selv lægge det i det, de synes. Jeg maler dét, der kommer til mig. Hvordan det kommer, og hvorfra ved jeg egentlig ikke. Nogen gange er jeg inspireret af, hvad er sker i samtiden, andre gange er det underbevidstheden, der arbejder," siger Leif Sylvester.

Udstillingen har fået titlen Tilfældighedernes Spil. Og det var endda længe inden, der var noget, der hed Covid-19.

"Øjeblikket er fuld af tilfældigheder, som kan have stor indflydelse på fremtiden. Nogle påstår, at der ingen tilfældigheder er, men at det hele er valg, Men ingen kan vel påstå, at det kun er valg..." skriver Leif Sylvester i forordet til det store katalog, der følger med udstillingen.

Fortiden er med Udstillingen er delt i to; før og nu.

Værkerne fra 'før' vises på mezzaninen, og de er malet fra 1962-1977. Dengang Leif hed Petersen til efternavn.

Resten af de godt 100 værker er skabt til netop denne udstilling.

"Jeg har i tre år vidst, at jeg skulle have udstilling her i forbindelse med min 80 års fødselsdag i april. Så siden 2017 har jeg malet og gemt værker til udstillingen, og det, jeg viser her, er det bedste af, hvad jeg kan præstere," siger Leif Sylvester, da Det Grønne Område møder ham under opstæningen.

Det er ti år siden, at Leif Sylvester sidst udstillede på Sophienholm. Og for ham har det været et stort ønske at vende tilbage.

"Jeg elsker det sted. Som jeg skrev for ti år siden i kataloget til udstillingen, så minder bygningerne mig om en fin, lidt skrøbelig gammel dame, der sidder med fødderne i vand. Sådan er huset. Det kan jeg godt lide. Det lidt gammeldagse, der møder nuet. Det er et pragtfuldt sted," siger Leif Sylvester, der i forbindelse med den sidste udstilling donerede skulpturen Donna Grey til Sophienholm.

Den står på de toppede brosten ved drivhuset med ryggen til Bagsværd Sø og front mod Paul Fenneberg (borgmester 1950-1972), der i 1967 sørgede for, at Sopienholm kom på kommunens hænder og efterfølgende blev et populært udstillingssted.

En farlig gæst Livet er tilfældigt, og ingen kunne vide, at en fremmed virus i løbet af ganske få måneder skulle ændre en hel verden. Og også rykke samtlige planer også for Leif Sylvesters udstilling.

Men som den ualmindeligt virksomme kunstner, han er, lå han ikke på den lade side, men fattede penslerne og malede billedet 'En farlig gæst', der er det allersidst malede billede til denne udstilling.

Leif Sylvester er farvernes mester. Og hans humoristiske sans og blik for livets og menneskers pudsige og finurlige måde at gebærde sig på, er stadig hans markante kendetegn.

Men med alderen har der alligevel sneget sig en noget mørkere side ind over billederne. Og han har skruet en smule ned for arbejdstempoet.

"Jeg er gået ned på fuld tid og maler stille og roligt derudad. Men fordyber mig mere. Jeg tror, at man vil opleve, at mine værker er dybere, og at der for den skarpsindige beskuer er mere at hente. De er blevet dybere og mere meningsfyldte," siger han.

Samtidig føler han, at hans underbevidsthed arbejder på højtryk.

"Nogle gange overrasker det mig selv, hvad fanden der kom ud af det. Men dét, jeg har lært gennem tiden, er bare at blive ved. Der skal nok komme et godt billede ud af det til sidst, ligegyldigt hvor fortvivlende det ser ud fra starten."

Pistol og kongekrone En pistol, en lille gul kongekrone, pudsige fugle og fabulerende væsner er nogle af de gennemgående elementer i mange af hans værker.

"Jeg har været optaget af bandekriminaliten, der bekymrer mig, så derfor har jeg noget fået malet det ind i nogle af billederne," siger han. Kongekronen er et hint til kongehuset, som han ikke er fuldkommen vild med.

"Jeg synes, at de ind imellem dummer sig ret så meget," siger han.

Det til trods kan han takke Dronning Margrethe for, at nogle af hans værker nu er overført til puder og tæpper. Vævet i en ganske særlig gobelinteknik på et anerkendt væveri i Frankrig.

"Først ville de ikke væve for en dansker som mig, men da de så, at jeg var fotograferet sammen med dronningen, at de sagde ja. Ellers var det udelukkede værker af afdøde kunstnere, som Picasso, Miro og Magritte, som de lavede gobeliner vævede af," siger Leif Sylvester.

FAKTA Tilfældighedernes Spil



Hvor: Sophienholm

Hvornår: 5. juni til 5. juli. Åbent alle dage kl. 11-17. Torsdag til kl. 19

Hvordan: billetter reserveres på www.sophienholm.dk Leif Sylvester vil være tilstede på udstillingen hver lørdag og søndag kl. 13-16 - bag en glasplade, men tilgængelig for samtale og evt. signering af bogen, som er udkommet til denne udstilling.

Publikum lukkes ind med højst 20 personer ad gangen pr. time. Der er afstands- og ensretningsangivelser med skilte, pile og plakater. Og angivelse i hvert rum af hvor mange, der må være ad gangen i de enkelte rum.

Sprit til håndhygiejne er tilgængeligt i skrankerum og på toilettet, samt andre strategiske steder.

Udstillingen kan i sommer ses på Kulturhus Kappelborg i Skagen, hvorefter den vandrer videre til Vestjyllands Kunstpavillon, Secher Fine Art og inden den endelig lander på Galleri Python i november/december.