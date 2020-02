"Med regeringens udspil er det lykkedes med kirurgisk præcision at ramme konservativt ledede kommuner," siger borgmester Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Udligning giver skattestigning: Osmani er ikke tilfreds, selv om Lyngby slipper forholdsvis billigt

Lyngby-Taarbæk er en af de kommuner, som fra næste år skal betale mere til udligningen. Regningen er på 28 mio. i 2021. Den stiger så med 35 mio. i 2023. Sofia Osmani er ikke tilfreds, for i det lange løb vil udligningsreformen betyde et årligt tab på 60 mio. kroner. Det klares med en skattestigning

Det er først om tre år, at regeringens udligningsreform for alvor kommer til at ramme Lyngby-Taarbæk. Næste år stiger kommunens bidrag med 28 mio. kroner, og det er en del mindre end, hvad man skal betale ekstra i nabokommunerne Gentofte og Rudersdal.

Borgmester Sofia Osmani (K) er på ingen måde tilfreds. Hun havde hellere set, at kommunens bidrag til udligningen blev sat ned, og hun mener modsat sin socialdemokratiske viceborgmester Simon Pihl Sørensen ikke, at kommunen er sluppet billigt.

Borgerne i Lyngby-Taarbæk skal dog ikke forvente en sparerunde. Men en skattestigning.

For allerede ved budgetforhandlingerne i efteråret blev lokalpolitikerne enige om, at stiger udligningen, så klares det med en skattestigning.

"Ved første øjekast giver regeringens forslag Lyngby-Taarbæk en ekstraregning på 28 mio. kroner næste år. Tallet vil dog stige markant de efterfølgende år, dels på grund af udviklingen i selskabsskat og skattepligtige grundværdier, dels fordi et særtilskud på 35 mio. kroner årligt med forslaget bortfalder i 2023. Fuldt indfaset betyder reformen dermed et ekstra tab på over 60 mio. kroner om året," siger borgmesteren.

Rammer konservative kommuner Sofia Osmani er noget spids i sin bedømmelse af den øvelse, regeringen har lavet. "Med regeringens udspil er det lykkedes med kirurgisk præcision at ramme konservativt ledede kommuner som Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Hørsholm, Høje-Taastrup og Helsingør, mens socialdemokratisk ledede kommuner som Gladsaxe, Herlev, og Odense får tilført store ekstrabeløb," forklarer hun:

"Det kan naturligvis være tilfældigt, men når Indenrigsminister Astrid Krag samtidig beskriver bidragskommunerne i Nordsjælland som nogen, der har råd til en ekstraregning fordi 'borgerne bor i store huse og har dyre biler i indkørslen', så ligner det mere et ideologisk korstog. Hun tegner jo et stereotypt og fejlagtigt billede af en stor gruppe borgere med det ene formål at retfærdiggøre udspillet," siger borgmesteren og skærper kritikken yderligere:

"Jeg finder det usmageligt, og jeg kan så absolut ikke se, hvordan det gavner sammenhængskræften at tegne et så fordrejet billede af virkeligheden. Det er jo meget langt fra alle, der passer på beskrivelsen. Og når vi tvinges til at sætte skatten op for at betale Socialdemokratiets ekstraregning, så er det borgerne med de laveste indkomster, der bliver ramt. Det giver indenrigsministerens sang om solidaritet en noget falsk undertone."

Støtter gerne, men... Borgmesteren forklarer, at hun som udgangspunkt ikke har noget imod hjælp til trængte kommuner. Men der er en grænse:

"Selv om vores ekstraregning ser ud til at blive mindre end i Gentofte og Ruderstal, så er der stadig tale om store beløb oven i en i forvejen ekstremt høj regning til udligning. Beløb, der enten skal hentes gennem lavere service eller højere skat. Samtidig kan jeg se, at kommuner som Gladsaxe og Herlev står til at modtage penge," siger hun:

"Det kan undre mig, for jeg mener bestemt ikke, at deres serviceniveau er lavere end vores. Og kommuneskatten er også på samme niveau. Jeg finder det derfor helt uacceptabelt, at borgerne i Lyngby-Taarbæk skal betale endnu mere udligning, så andre kommuner kan få et langt bedre serviceniveau på vores regning."

"Jeg tror, at de fleste borgere i Lyngby-Taarbæk har det som jeg. Vi hjælper gerne økonomisk trængte kommuner som Lolland, Langeland og Læsø - men en ekstra regning til udligning for at understøtte Gladsaxe, Billund og Odense! Det er ikke rimeligt, og jeg har meget svært ved at se det som en hjælp til de svageste kommuner," siger Sofia Osmani.