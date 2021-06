Forventningen er, at DTU vil miste godt 1.000 tusind studerende som konsekvens af regeringens udspil. Foto Adobe Stock Foto: Drobot Dean - stock.adobe.com

Udflytning af studiepladser går ud over trivsel, faglighed og konkurrenceevne

Regeringens ønske om at reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus møder hård kritik

Det Grønne Område - 02. juni 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Den 27. maj kom regeringen med udspillet 'Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund'.

Udspillet indeholder en plan om, at 1.300 uddannelsespladser skal flyttes fra landets fire største byer og ud i resten af landet. Oveni skal der oprettes 1.000 nye pladser på velfærdsuddannelserne, og så skal de videregående uddannelser skære 10 procent af optaget i de største byer. Universiteterne optog sidste år 68.700 studerende.

I en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kalder minister Ane Halsboe-Jørgensen planen for et opgør med mange års centralisering.

"Der skal være gode muligheder for uddannelse uanset, om du kommer fra Thisted eller København. Det er ikke nogen let opgave at vende årtiers samfundsudvikling, og vi kommer til at træffe svære politiske valg. Men det er en udvikling, vi må og skal have vendt. For at skabe en bedre balance i vores land og i vores uddannelsessystem," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

En udmelding, der her i Lyngby-Taarbæk møder massiv kritik.

På DTU vækker decentraliseringsplanerne i den grad bekymring.

Anders Bjarklev, rektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og formand for Danske Universiteter frygter sammen med sine kolleger, at en nedskæring på antallet af studiepladser på 10 procent, eller 15.000 studerende (over 5 år) i de store byer vil øge konkurrencen mellem de unge om at læse i byen, hvilket kan være med til at øge præstationspresset og karakterkravene.

"Det er bekymrende, at udspillet lægger op til at begrænse unges muligheder for at uddanne sig og selv vælge, hvor de vil bo. Der er ingen evidens for, at vi kan flytte de studerendes ønsker om at studere i storbyen til udbud i mindre byer. Det er vigtigt, at vi ikke skærer ned på velfungerende uddannelser i Danmark," siger Anders Bjarklev.

Hos Polyteknisk Forening vurderer de, at der alene på DTU vil blive tale om en nedskæring på 1000 studiepladser.

Christian Rømer Thulstrup er næstformand i Polyteknisk Forening, og han frygter, at færre studerende på DTU kommer til at gå ud over både det faglige og sociale miljø på universitetet. Han mener også, at det vil ramme de store virksomheder i området.

Sammen med Marianna Lubanski, Administrerende Direktør i Science City Lyngby har han i denne uges avis skrevet et debatindlæg med titlen: "Uddannelseslukninger vil svække Lyngby som Vidensby"

Her skriver de:

"Det er ikke udelukkende DTU, der gør Lyngby til en Vidensby. Det skyldes i stor grad også de mange videnstunge virksomheder, såsom Microsoft, Novozymes, Haldor Topsøe, COWI og Hempel, der har afdelinger i Lyngby, hvilket bidrager positivt til lokalområdet. Som udviklingen fortsætter, kommer virksomheder ikke til at miste behovet for den højt specialiserede arbejdskraft, som vores uddannelser giver - tværtimod. Nærheden til DTU og de studerende er utrolig vigtig for mange af vidensvirksomhederne, der ofte rekrutterer de unge allerede under deres uddannelse."

Svækket konkurrenceevne

Også Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani (K) er kritisk overfor planen, og det er ikke bare ud fra et Lyngby-perspektiv.

"Jeg bliver ærlig talt både trist og bekymret over foreslaget. Ikke isoleret på Lyngby-Taarbæks vegne - vi overlevet nok lidt færre studerende i hovedstadsområdet - men på Danmarks vegne. Hvis vi skal tiltrække og fastholde de dygtigste studerende, forskere undervisere og virksomheder, så skal vi have nogle fagligt stærke studie- og forskningsmiljøer. Det får man ikke, ved at sprede uddannelserne tyndt ud, " siger Sofia Osmani.

Faktisk mener hun, at konsekvensen kan blive en svækket dansk konkurrenceevne.

"Det er, som om man i jagten på at styrke provinsen lukker øjnene for, at prisen meget let kan blive en svækkelse af Danmarks konkurrenceevne. Det er der ingen, der vinder på - heller ikke de kommuner, der med forslaget tilføres studiepladser," siger Sofia Osmani.

Sofia Osmani (K) borgmester i Lyngby-Taarbæk.