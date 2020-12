Se billedserie Af eleverne på Virum Gymnasium forventes engagement og nysgerrighed i forhold til den faglige og sociale dimension i deres skolegang og det omgivende samfund, fortæller rektor Mette Kynemund. Foto: Virum Gymnasium

Uddannelsesguide: Virum Gymnasium - Stort, rummeligt og læring af høj kvalitet

På Virum Gymnasium forventer man engagerede og nysgerrige elever, som får en skræddersyet studentereksamen med blik for det hele menneske

- Hvad er jeres faglige speciale?

"Virum Gymnasium (VG) har en meget bred fagrække inden for både det naturvidenskabelige, det samfundsfaglige, det humanistisk/sproglige og det kunstneriske område, for eksempel udbyder VG alle de kunstneriske fag.

VG er desuden et Team Danmark- og eliteidrætsgymnasium med fremragende idrætsfaciliteter både ude og inde og mulighed for både tre- og fire-årige forløb. Vi giver eleverne mulighed for at tilpasse deres valg af studieretning og kombinere fag og niveauer, så de får en skræddersyet studentereksamen med blik for det hele menneske.

Eleverne tilegner sig viden for livet og skal dannes til at se ud over sig selv og samtidig blive bedst muligt forberedt til deres videre studier og arbejdsliv. VG står for både tradition og fornyelse," udtaler rektor Mette Kynemund.

- Hvad forventer I af eleverne?

"Vi forventer, at eleverne er engagerede og nysgerrige i forhold til den faglige og sociale dimension i deres skolegang og det omgivende samfund," siger Mette Kynemund.

- Hvilke frivillige og sociale tilbud tilbyder I?

"Et bredt udvalg af talent- og interessetilbud. Foredrag, masterclasses, studiekredse- og klubber, Mat-X-trænere og mentorordninger. Udvekslingsrejser. Elevråd - og udvalg, for eksempel Miljøråd, Virum Gymnasiums Venner.

Sociale udvalg: VG spil og skak, Musikcafé-, Fest-, Foto og medie-, SoMe-udvalg. Musical, Sportscafé, øverum - bands og kor, skolebladet WordUp. Frivilligt arbejde: Lyserød Lørdag, Danmark spiser sammen, Røde Kors, Danmarks Indsamling, Fem fede Dage og Verdensmålsdag med fokus på bæredygtighed," siger hun.

- Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Virum Gymnasium er et stort og rummeligt gymnasium, der tilbyder læring af høj kvalitet. Vi giver den enkelte elev udfoldelsesmuligheder og udfordringer både fagligt og socialt og sætter kvalificeret ind, hvor der eventuelt er brug for hjælp eller særlige hensyn. Fællesskabet og den demokratiske tilgang til livet vægtes højt, og eleverne lærer at begå sig i et demokratisk og internationalt samfund.

Traditioner er bygget op over mange år og har en stor aktie i elevernes gymnasietid, ligesom gymnasiet gennem VGV tilbyder Gammel elev-caféer og jubilæumsfester. Gymnasiet bliver således et holdepunkt og et netværk for livet," siger hun.

- Kan I nævne en række eksempler på, hvad tidligere elever er blevet til og arbejder med i dag?

"Vi har en alumnecafé, hvor eleverne kan møde tidligere elever og trække på deres råd og erfaringer ift. uddannelse og erhvervserfaring. Eksempler på tidligere VG-elever er Henrik C Wegener, rektor på Københavns Universitet, komponist Nikolaj Koppel, tøjdesigner og indehaver af Nørgaard på Strøget Mads Nørgaard, forfatter Jan Sonnergaard, direktør i Danske Gymnasier Jenny Bøving Arendt og journalist Anders Lund Madsen og hans bror og hjernefosker Peter Lund Madsen," siger hun.

- Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"VG har et godt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Science City Lyngby og indgår i flere Vidensby netværk. VG samarbejder endvidere med Virum-Sorgenfri handelsstandsforening, med DTU og UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening), har et udbygget og velfungerende samarbejde med lokale folkeskoler om læringscirkler, masterclass og elevambassadører, orienterer lokalsamfundet om, hvad der sker på skolen og inviterer lokalsamfundet ind i forhold til de frivillige aktiviteter. Udlåner lokaler til foreninger: basket, gymnastik, lokale kor, kolonihaveforening mv.," siger hun.

Fakta Om virum gymnasium

Opført i 1957

1070 elever, 39 klasser, 14 studieretninger

100 lærere

Karaktergennemsnit i 2020 var 8,1