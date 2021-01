Uddannelsesguide: VUC Lyngby - Mangfoldighed og stor fleksibilitet

På VUC Lyngby møder hver enkelt kursist, hvor kursisten er, og tilstræber at give dem oplevelsen af at kunne forandre tingene til det bedre

"Vi forventer, at eleverne udvikler demokratisk dannelse og troen på sig selv ved at give dem oplevelsen af at kunne flytte noget og forandre tingene til det bedre gennem deres indsats," siger hun.

"Fordi vi tilbyder en stor fleksibilitet. Man kan blive student på to år, eller man kan vælge at studere på deltid i en kombination af fysiske hold og e-learning. Vi er en mangfoldig og rummelig uddannelsesinstitution, hvor der er plads til forskellighed. Vi ser det som vores opgave at møde hver enkelt kursist, hvor kursisten er, og vi sætter fokus på muligheder i stedet for begrænsninger med henblik på læring og udvikling," siger hun.