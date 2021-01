Se billedserie Handelsfagene på Lyngby Handelsgymnasium er virkelighedsnære, og derfor er det nemt og naturligt at samarbejde med erhvervslivet og organisationer, fortæller rektor Pernille Bogø Bach. Foto: Lyngby Handelsgymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Uddannelsesguide: Lyngby Handelsgymnasium - Anvendelsesorienteret og virkelighedsnært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uddannelsesguide: Lyngby Handelsgymnasium - Anvendelsesorienteret og virkelighedsnært

Med en uddannelse fra Lyngby Handelsgymnasium holder man både alle døren til videregående uddannelser åbne og kan også gå i gang som iværksætter, selvstændig eller en lønnet

Det Grønne Område - 03. januar 2021 kl. 06:10 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

- Hvad er jeres faglige speciale?

"Vi er et handelsgymnasium og har derfor særligt fokus på økonomi, markedsføring, business, jura, iværksætteri og IT. De fag, der er særlige for handelsgymnasiet, har det til fælles, at de er meget virkelighedsnære, og derfor er det nemt og naturligt for os at samarbejde med erhvervslivet og organisationer.

Derfor ligger det indbygget i vores faglige speciale, at vi i undervisningen samarbejder med for eksempel banker, iværksættere/startups, reklamebureauer, revisionsfirmaer, produktionsvirksomheder, konsulentvirksomheder mm. Som en særlig del af denne specialisering har vi en studieretning, hvor undervisningen i flere af fagene (business-fagene) foregår udelukkende på engelsk," siger rektor Pernille Bogø Bach.

- Hvad forventer I af eleverne?

"Vi plejer at sige, at vores gymnasium er 'faglighed i fællesskab' forstået på den måde, at vi stiller store krav til elevernes deltagelse i undervisningen, deres forberedelse og dermed deres faglige viden og kompetencer.

Men vi stiller også store krav til deres samarbejde med andre elever og med lærerne og til deres bidrag til fællesskabet. Vi tror på, at den faglige udvikling foregår sideløbende med den sociale og personlige udvikling. Vores erfaring er, at den faglige udvikling stimuleres, når man har gode venskaber, når stemningen er god, når man har sjove traditioner, når elever og lærere kan joke med hinanden," siger hun.

- Hvilke sociale tilbud tilbyder I?

"Vi har et meget aktivt elevråd, der søsætter diverse udvalg. Udvalgene er på mange måder vores sociale nerve. I dette specielle år har især eleverne i højtidsudvalget været ekstra aktive, fordi coronanedlukningen og diverse adfærdsregler har krævet, at nogen tog ansvar for at dyrke fællesskabet og traditionerne i ekstra grad og på nye måder.

Vi har også diverse sportsturneringer, der kører hele skoleåret, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden. Vi har fede fester igennem hele skoleåret, hvor selvfølgelig gallafesten er den største. Her møder cirka 900 unge mennesker op i festligt humør og klædt til galla. Hos os er rejserne også en vigtig del af det sociale liv, introture i 1.G, studieture i 2.G og de internationale retninger og sprogklasser i 3.G," siger hun.

- Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Hvis man ikke er til naturvidenskabelige fag og fag som for eksempel oldtidskundskab og godt kan lide fag, som man kan anvende direkte i virkeligheden, så er handelsgymnasiet det rigtige valg. Det gode ved hhx er nemlig, at man stadig holder alle døre åbne. Man har de samme muligheder som på de øvrige gymnasiale uddannelser for at studere videre på universitetet, CBS, professionshøjskoler, bachelor-uddannelser osv.

Samtidig får man dog hos os en direkte indgang til at blive iværksætter, selvstændig eller gå direkte ind i en stilling eller lønnet uddannelse i erhvervslivet, som man ikke får på de øvrige gymnasiale uddannelser. Det fede ved handelsgymnasiet er, at fagene er så direkte anvendelsesorienterede, og at man derfor kan gå ud i livet bagefter og skabe noget for sig selv og andre og på den måde være med til at gøre en forskel.

En anden grund til at vælge Lyngby Handelsgymnasium er den gode stemning og de mange gode relationer og venskaber, der naturligt opstår hos os.

Vi er desuden et campusgymnasium, fordi vi også har et stx-gymnasium i bygningen, Lyngby Gymnasium. Dette er med til at give flere muligheder i forhold til valgfag fordi en del af disse er fælles, større fester og en bredere elevgruppe, med flere forskellige persontyper. Der er derfor altid en som dig, her hos os.

Derudover er vi Team Danmark Gymnasium, og vi har et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber, så der er rige muligheder for at forene sin sport/elitesport med skolegangen.

Vi er også gode til at dyrke eliten generelt igennem forskellige Master Classes og er med i Akademiet for Talentfulde Unge.

Derudover hjælper vi vores elever igennem intensive lektiecafeer, og vi gør meget ud af at hjælpe elever med særlige vanskeligheder (SPS-elever, fx ordblinde)," siger hun.

- Kan I nævne en række eksempler på, hvad tidligere elever er blevet til og arbejder med i dag?

"Revisor, for eksempel i Inforevision, Deloitte og E&Y), HD, advokat, partner i Plesner advokatpartnerselskab, læser jura og er studentermedhjælper i et stort advokatkontor, starte egen virksomhed indenfor smykker, tøj, apps, websites, handel og Investment analyst hos William Demant, trainee hos Ernst & Young, PwC og andre af de større revisionsselskaber, co-founder and CTO hos Pelion, medlem af Europaparlamentet, key account manager i start-up og læser HD på CBS, talent acqusition, partner, læser cand.polit. på KU, IT-medarbejder i start-up, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, professionel fodboldspiller, blandt andet i Leipzig og på landsholdet. En anden anfører og flere gange kåret til årets spiller i den svenske liga. Influencer, CEO Mdundo og Social Media-manager," siger hun.

- Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"Vi har et korps af elever og juralærere, der tager ud på lokale folkeskoler/grundskoler og underviser i digital dannelse, vi opfatter dette som en meget vigtig og aktuel opgave.

Vi har tilsvarende et meget nært samarbejde med lokale folkeskoler, hvor vores elever og lærere tager ud og underviser i handelsgymnasiale fag, for eksempel Engelsborgskolen og Stengård Skole.

Vi har ydermere et nært samarbejde med både store og små lokalt baserede virksomheder, som spænder fra Danske Bank og Microsoft i Lyngby i den ene ende til små enkeltmandsbaserede virksomheder i den anden ende. Vi bliver blandt andet kontaktet af mindre virksomheder, der vil bruge vores elever til sparring i deres idégenereringsproces, når de skal udvikle deres forretningsidé og koncept.

Vi er desuden Operation Dagsværk skole og giver på den måde de lokale borgere mulighed for at få udført små og praktiske opgaver for en rimelig betaling. Tilsvarende har vi hjulpet Røde Kors med deres indsamling," siger hun.

Om Lyngby Handelsgymnasium

Stiftet i 1937

750 elever i 28 klasser

65 lærere

Karaktergennemsnit på 7 i 2020