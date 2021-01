Se billedserie Man skal vælge Lyngby Gymnasium, hvis man vil opnå faglig viden og fordybelse på en virkelighedsnær, spændende og inspirerende måde, fortæller rektor Pernille Bogø Bach. Foto: Lyngby Gymnasium Foto: Kim Skipper Pedersen

Uddannelsesguide: Lyngby Gymnasium - Faglighed i fællesskab og fede fester

Som elev på Lyngby Gymnasium er der store krav til deltagelse i undervisningen, forberedelse og samarbejdet med de andre elever og med lærerne

- Hvad er jeres faglige speciale?

"Lyngby Gymnasium (LG) er et innovationsgymnasium, hvilket betyder, at man udover at få en studentereksamen med dyb faglighed også lærer at arbejde innovativt og problemløsende i alle fag og studieretninger.

På den måde har vi en mere direkte forbindelse fra fagene og undervisningen til den faktiske virkelighed. Vi har for eksempel arbejdet med innovation sammen med Kræftens Bekæmpelse, og vi har lavet science sammen med Haldor Topsøe. Vi har også et samarbejde med Novozymes, som er vores naboer, hvor vores 1.G-elever har udarbejdet undervisningsmateriale til folkeskoleelever via spillet Minecraft.

Som udtryk for at denne innovative tilgang er blevet anerkendt, har vi vundet en europæisk pris for innovation og entreprenørskab, The Entreprenurial School Award," siger rektor Pernille Bogø Bach.

- Hvad forventer I af eleverne?

"Vi plejer at sige, at vores gymnasie er 'faglighed i fællesskab' forstået på den måde, at vi stiller store krav til elevernes deltagelse i undervisningen, deres forberedelse og dermed deres faglige viden og kompetencer. Men vi stiller også store krav til deres samarbejde med andre elever og med lærerne og til deres bidrag til fællesskabet.

Vi tror på, at den faglige udvikling foregår sideløbende med den sociale og personlige udvikling. Vores erfaring er, at den faglige udvikling stimuleres, når man har gode venskaber, når stemningen er god, når man har sjove traditioner, når elever og lærere kan joke med hinanden," siger hun

- Hvilke sociale tilbud tilbyder I?

"Vi har et meget aktivt elevråd, der søsætter diverse udvalg. Udvalgene er på mange måder vores sociale nerve. I dette specielle år har især eleverne i højtidsudvalget været ekstra aktive, fordi coronanedlukningen og diverse adfærdsregler har krævet, at nogen tog ansvar for at dyrke fællesskabet og traditionerne i ekstra grad og på nye måder.

Vi har også diverse sportsturneringer, der kører hele skoleåret, hvor klasserne konkurrerer mod hinanden. Vi har fede fester igennem hele skoleåret, hvor selvfølgelig gallafesten er den største. Her møder cirka 900 unge mennesker op i festligt humør og klædt til galla.

Hos os er rejserne også en vigtig del af det sociale liv, introture i 1.G, studieture i 2.G og de internationale retninger og sprogklasser i 3.G," siger hun.

- Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Man skal vælge LG, hvis man godt kan lide at opnå faglig viden og fordybelse på en virkelighedsnær og dermed spændende og inspirerende måde, fordi man hos os hele tiden skal forbinde teorierne til det, de bliver brugt til i den virkelig verden, blandt andet i mødet med konkrete virksomheder og organisationer.

Man lærer mere, når den faglige fordybelse sker på den aktive måde, og hos os skal eleverne netop tænke innovativt, kritisk og løsningsorienteret, imens de fordyber sig fagligt.

En anden grund til at vælge Lyngby Gymnasium er den gode stemning og de mange gode relationer og venskaber, der naturligt opstår hos os.

Det særlige ved Lyngby Gymnasium er, at vi både er et lille gymnasium med kun tre spor, hvor der er stor tryghed, fordi alle kender alle, men samtidig er et campus-gymnasium sammen med Lyngby Handelsgymnasium, så vi har alle de fede faciliteter, ny idrætshal, ny sciencefløj, store gymnasiefester, god stemning i kantinen osv. Campusgymnasiet er også med til at give os flere muligheder i forhold til valgfag, fordi en del af disse er fælles. Det giver også en bredere elevgruppe med flere forskellige persontyper, og der er derfor altid en som sig selv her hos os.

Derudover er vi Team Danmark Gymnasium, og vi har et tæt samarbejde med de lokale idrætsklubber, så der er rige muligheder for at forene sin sport/elitesport med skolegangen.

Vi er også gode til at dyrke eliten generelt igennem forskellige Master Classes og er med i Akademiet for Talentfulde Unge.

Derudover hjælper vi vores elever igennem intensive lektiecafeer, og vi gør meget ud af at hjælpe elever med særlige vanskeligheder (SPS-elever, fx ordblinde)," siger hun.

- Kan I nævne en række eksempler på, hvad tidligere elever er blevet til og arbejder med i dag?

"Vores gymnasium er endnu meget ungt, så derfor er der selvfølgelig ikke lange karriereforløb at henvise til. Men blandt de uddannelser vores elever har taget - og tager er statskundskab, folkeskolelæreruddannelsen, medicin, engelsk på universitetet, International Business, uddannelsesvidenskab, Service, Tourism and Hospitality Management, økonomi, pædagogik, jura, International Business Communication, tandlæge, ejendomsmægler og sygeplejerske," siger hun.

- Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"Vi samarbejder konsekvent med lokale virksomheder og organisationer. For eksempel har vi været med til at løse innovative opgaver for den lokale forening af Kræftens Bekæmpelse.

Vi underviser mange lokale folkeskoleelever, særligt i de naturvidenskabelige fag - science-festival. Sidste år samarbejdede vi med en HHX-klasse og LIFE om, hvordan man innovativt kunne bruge platformen Minecraft, til at undervise i folkeskolen med.

På samme måde stillede Lyngby Taarbæk Kommune os en opgave omkring bæredygtighed, som vi arbejdede innovativt med.

Vi er desuden Operation Dagsværk-skole og giver på den måde de lokale borgere mulighed for at få udført små og praktiske opgaver for en rimelig betaling. Tilsvarende har vi hjulpet Røde Kors med deres indsamling," siger Pernille Bogø Bach.

Om Lyngby Gymnasium Stiftet i 2013

190 elever i otte klasser

20 lærere

Karaktergennemsnit på 6,9 i 2020