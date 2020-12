Se billedserie Hos H.C. Ørsted Gymnasiet fylder kreativitet meget, og eleverne arbejder meget projektorienteret, fortæller rektor Lars Viborg Jørgesen. Foto: H.C. Ørsted Gymnasiet

Uddannelsesguide: H.C. Ørsted Gymnasiet - Mangfoldigt, kreativt teknisk gymnasium

Eleverne på H.C. Ørsted Gymnasiet skal have interesse for naturvidenskab og matematik og lyst til at lære nyt hver dag

Det Grønne Område - 31. december 2020

- Hvad er jeres faglige speciale?

"Vi er et teknisk gymnasium (HTX) og har et særligt fokus på fag inden for teknologi og naturvidenskab, men vi er også et kreativt gymnasium. Kreativitet fylder for eksempel meget i fag som design og programmering. Eleverne arbejder meget projektorienteret, og vi har generelt en meget problembaseret og undersøgende tilgang til læring. Vi udbyder særlige fag som teknikfag, populært kaldet "opfinderfaget", samt faget kommunikation og it," siger rektor Lars Viborg Jørgensen.

- Hvad forventer I af eleverne?

"Vi forventer, at eleverne er interesseret i naturvidenskab og matematik og har lyst til at lære noget nyt hver dag. Vi forventer også, at eleverne prioriterer skolen højt og har lyst til at indgå i et læringsfælleskab," siger han.

- Hvilke sociale tilbud tilbyder I?

"Talentaktiviteter inden for næsten alle fag. Forskellige klubber, for eksempel pigeklubben, ølbrygningsklubben, raketklubben, LAN- og rollespilskubben og flere. Vi har også forskellige tilbud inden for idræt, samt fester og cafeer når Covid-19 ikke længere er i vejen," siger han.

- Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Vi er et mangfoldigt teknisk gymnasium, og vi har nogle fantastisk engagerede lærere, der brænder for at videreformidle deres faglige ekspertise. Vi har et godt og trygt studiemiljø og tilbud om sociale aktiviteter til alle elever. Vi tilbyder lektiehjælp til alle i form af lektiecafé og opgaveværksted, samt SPS-workshop til vores elever med særlige behov," siger han.

- Kan I nævne en række eksempler på, hvad tidligere elever er blevet til og arbejder med i dag?

"Mange af vores elever fortsætter på DTU eller andre universiteter, men også Arkitektskolen og forskellige akademiuddannelser. Vores elever bliver eksempelvis cand.scient., cand.mag., arkitekt, ingeniør, farmaceut, læge, jordemoder eller laborant," siger han.

- Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"Vi leverer dygtige studenter til de videregående uddannelser, og samarbejder med lokale virksomheder, for eksempel Aquaporin," siger han.

Om H.C. Ørsted Gymnasiet Gymnasiet har ligget på den nuværende adresse på Akademivej siden 1999

750 elever i 30 klasser

70 lærere

Karaktergennemsnit på 8,5 i 2020