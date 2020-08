Lyngby-Taarbæk Kommune og Vestforbrænding arbejder løbende på at få fjernvarmen ud i flere områder, men er begrænset af blandt andet lovgivning om, at der skal være samfundsøkonomisk overskud ved at konvertere fra naturgassen. Pressefoto

Udbygning af fjernvarme i kommunen tager tid

Både lovgivning og et ønske om frivillighed begrænser, hvor hurtigt fjernvarme erstatter naturgassen

Det Grønne Område - 05. august 2020 kl. 10:40

Lyngby-Taarbæk Kommune har et mål om at tilbyde fjernvarme til så mange borgere og virksomheder som muligt. Men kommunalbestyrelsen kan ikke bare vedtage en plan om fjernvarme til hele kommunen.

Tilbage i 1980'erne blev stort set alle de bebyggede områder af kommunen udlagt til forsyning med naturgas.

Siden da er flere områder blevet konverteret til fjernvarmeforsyning, og kommunen arbejder fortsat for at konvertere flere områder i samarbejde med Vestforbrænding.

Lovgivningen stiller nemlig nogle krav til, hvornår man må konvertere et område fra naturgas til fjernvarme.

Det væsentligste krav er, at der skal være samfundsøkonomisk overskud ved at konvertere naturgas til fjernvarme, hvilket det i de senere år har det været svært at påvise. Det gælder ikke kun i Lyngby-Taarbæk, men også i andre kommuner i hele landet.

Naturgaspris i bund Det skyldes blandt andet, at naturgasprisen har været meget lav. Især i parcelhusområderne er det svært at konvertere.

"Det betyder dog ikke, at vi har givet op. Vi arbejder løbende på at udbrede fjernvarme til flere dele af kommunen, og vi følger nøje med i udviklingen i de forudsætninger, som er afgørende for, om vi kan konvertere," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Med statens klimaaftale fra juni i år ser det ud til, at det snart skal blive nemmere at tilbyde fjernvarme til flere områder.

Der vil dog fortsat være områder, hvor det ikke er muligt at tilbyde fjernvarme. Der vil det i mange tilfælde være muligt at vælge andre grønne opvarmningsformer som for eksempel forskellige typer af varmepumper.

"Kommunen og Vestforbrænding hverken kan eller vil tvinge eksisterende byggeri til at skifte til fjernvarme. I de områder der bliver konverteret til fjernvarme, er fjernvarmen således et tilbud til den enkelte ejendomsejer," lover Lyngby-Taarbæk Kommune i pressemeddelelsen.

Større byggerier skal dog tilsluttes fjernvarme, når der er tale om nybyggeri eller væsentlige reparationer af varmeanlægget.

Se mere på hjemmesiden Hvis man vil vide, om ens ejendom ligger i et område udlagt til fjernvarme eller naturgas, kan man se mere på www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri. jesl