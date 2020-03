Send til din ven. X Artiklen: Udbud af stadion i venteposition: 'Det må tage den tid i Ankestyrelsen, det tager' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udbud af stadion i venteposition: 'Det må tage den tid i Ankestyrelsen, det tager'

De lokale politikere vil være helt sikre på, at de træffer den rigtige beslutning, når og hvis de sender et salg af Lyngby Stadion i udbud.

Det Grønne Område - 16. marts 2020 kl. 18:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

STADION "Det er vigtigt at understrege, at Lyngby Boldklub er en privat virksomhed, som er lejer af Lyngby Stadion. Vi vil som kommune ikke ligge under for urimelige krav fra DBU, og vi prioriterer ordentlighed, så det må tage den tid, det tager. Kommunens ansvar er over for alle kommunens borgere og ikke mindst områdets naboer."

Sådan svarer gruppeformanden for kommunalbestyrelsens største parti, Richard Sandbæk (K), på Det Grønne Områdes spørgsmål om, hvorfor man fra politisk hold har valgt at lade en beslutning efterprøve i Ankestyrelsen, inden beslutningen overhovedet er blevet truffet. Der er tale om beslutningen om at sælge Lyngby Stadion og sætte salget i udbud.

"Vi er en kommune der prioriterer ordentlighed og derfor har vi bedt forvaltningen om at sikre, at udbudsmaterialet følger loven hvad angår salg af området og kommunens krav til en eventuel køber. Det er vigtigt, at der ikke hersker den mindste tvivl om, at vores kommune følger loven. Det skylder vi borgerne og ikke mindst områdets naboer. Så må mulige købere væbne sig med tålmodighed, for det må tage den tid, det tager," siger den konservative gruppeformand.

Skal holde juridisk

Socialdemokratiets gruppeformand, Simon Pihl Sørensen, er enig:

"Det er vigtigt at sikre, at sagen holder 100 procent juridisk. Må vi for eksempel afhænde et kommunalt stadion? Og hvordan sikrer vi, at der i fremtiden også kan spilles fodbold på stadion? Der må ikke kunne spekuleres i anden anvendelse på selve stadion," siger han - og uddyber:

"Politik handler engang imellem om det muliges kunst, og flere var usikre på sagen. Det er et godt kompromis, som giver sikkerhed og kvalitet i beslutningen."

SF's Sigurd Agersnap:

"Der skal selvfølgelig ikke være tvivl om, at et udbud foregår efter alle kunstens regler, så når der har været et ønske om at sikre sig hos Ankestyrelsen, støtter vi selvfølgelig op," forklarer han:

"Jeg har fuld forståelse for frustrationerne hos Lyngby Boldklub, og der er behov for en afklaring så hurtigt som muligt, men lige nu er vi desværre nødt til at afvente en udtalelse fra Ankestyrelsen. Jeg håber dog, vi kan få igangsat et salg af stadion så hurtigt som muligt."

"Vi vil bare gerne sikre os, at det, vi gør, er inden for lovens rammer," siger radikale Gitte Kjær-Westermann:

"Det er en meget kompleks sag, som er svær at gennemskue, så for at være sikre på, at udbuddet er, som det skal være, har vi spurgt Ankestyrelsen på forhånd. Det er ikke første gang, vi gør det."

Hos Enhedslisten siger Henrik Bang:

"Vi stemte for det, fordi det giver de øvrige partier en mulighed for at tænke sig om. Hvis Ankestyrelsen udtaler sig negativt for eksempel i forhold til ejerskab af stadion og boliger, vil det jo være en anledning til at tænke projektet om og tilpasse det. Men vores stillingtagen afhænger sådan set ikke af, hvad Ankestyrelsen beslutter. Vi er ikke for det foreslåede udbud."