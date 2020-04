Mia á Rógvi sammen med sin ene datter i haven i Virum. De i alt syv familiemedlemmer skulle finde en daglig rytme i en hverdag, som kræver stram struktur pga. børnenes diagnoser. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Ubeskriveligt hårdt til tider: Familie med fem børn med diagnoser vokser i en svær tid

Med nedlukningen af Danmark skulle en familie i Virum få en hverdag med fem børn med hver deres diagnose og to voksne til at fungere. Det var ubeskrivelig hårdt til tider, når børnene har brug for en meget forudsigelig og struktureret hverdag, fortæller Mia á Rógvi, der dog også oplevede en familie, der voksede i en svær tid. Genåbningen byder dog på nye udfordringer, fortæller hun

Det Grønne Område - 18. april 2020 kl. 10:30

Selv om Mia á Rógvi og hendes kæreste havde talt om, at det kunne blive derers nye virkelighed, kiggede de alligevel vantro på hinanden og sagde, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre.

For da Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned, betød det, at familien på Elmevang i Virum skulle få en hverdag til at fungere med syv mennesker under samme tag. Vel at mærke med fem børn i alderen syv til 15 år, der alle har en diagnose, som i en almindelig hverdag kræver specialtilbud. Diagnoser, der kræver en stram struktur, hvis børnene skal have overskud til at være i det. Og på tidspunktet for dette interview uden nogen vished om, hvor lang tid hverdagen fortsatte på denne måde.

Men selv om der var rigtig svære stunder, var der også lyspunkter. Og det var dem, man levede for, fortalte Mia á Rógvi, da Det Grønne Område første gang interviewede hende. Det var inden statsminister Mette Frederiksen meddelte, at daginstitutioner og de mindste klasser genåbnede efter påske.

På daværende tidspunkt opsummerede hun de tre uger i et nedlukket Danmark med uvished om fremtiden således:

"Den første uge tænkte vi meget på, at det var totalt uoverskueligt, for vi havde intet begreb om, hvor længe det ville vare. Lige nu er vi der, hvor vi ikke regner med børn i skole efter påskeferien, og vi bruger heller ikke energi på at tænke over det. Vi kan ligeså godt indstille os på, at sådan er virkeligheden."

Med åbningen af daginstitutioner, skolernes 0.-5. klasser og specialskolerne vender familien tilbage til en mere normal hverdag. Men den byder i stedet på andre udfordringer, fortæller Mia á Rogvi, da Det Grønne Område igen interviewer hende:

"De vender tilbage til en mere normal hverdag, men det er det så ikke alligevel. For børnene kan godt se, at det ikke er en normaltilstand, man vender tilbage til. De glæder sig til at se venner, lærere og pædagoger, men min 9-årige datter udtrykker en del bekymring for, hvordan man skal være i det. Må vi ikke sidde sammen ved fællesbordet? Hvad med på legepladsen? Hun bliver faktisk lidt ked af det. Men hun kan glæde sig over det andet," fortæller Mia á Rógvi.

Dage er aldrig ens For at få begreb om, hvorfor der ikke er ubetinget begejstring for at vende tilbage til en mere almindelig hverdag, er det vigtigt at forstå, hvor meget struktur børnene har brug for.

Vender vi tilbage til tiden, da familien skulle indstille sig på em hverdag i et nedlukket Danmark, får man en idé om det.

Her bad Det Grønne Område hende beskriver familiens hverdag. Af de fem børn er tre af dem autister, de to sidste har ADHD. Så der findes ikke én typisk hverdag, fortalte hun.

"Der findes ikke en typisk dag, for der er meget stor forskel på, hvad børnene kan og magter fra dag til dag og stor forskel på deres behov. En dag kan ligne en almindelig families dag, og den kan gå op i hat og briller fra morgenstunden," fortalte hun:

"Vi har klare aftaler om, hvornår man bliver vækket, hvordan man bliver vækket, og at morgenmaden står klar, når man kommer op. Nogle har brug for en halv time i sengen, andre kan hoppe lige ud. Aftalerne laver vi dagen før," sagde hun og fortalte, hvad der skete, hvis aftalerne ikke blev overholdt.

"Reaktionerne er meget individuelle. Én kan blive meget vred, hvis man ikke lige er kommet ordentligt ud af sengen. Børn med autisme har brug for, at det skal være det samme og forudsigeligt. Der kommer en reaktion, hvis det ikke er, som man har forestillet sig," sagde hun.

Lyspunkter, man lever for En skoledag hos familien på Elmevang startede kl. 9.

"Men man kan fornemme, hvis nogen har brug for mere tid, inden vi går i gang. Undervisningen er også tilpasset det enkelte barn. Det er en halv times skolearbejde, en halv times pause. Vi sidder sammen med dem og hjælper. Men samtidig arbejder vi også selv, så man er på hele tiden, og der er ikke mange pauser i løbet af sådan en dag," fortalte hun og fortsatte:

"Kl. 12 er der frokost. Nogle gange er vi der alle sammen, nogle gange er det bare os to voksne, fordi hvert barn sidder på sit værelse med frokost, alt efter hvordan første del af dagen er gået," siger hun.

Omkring kl. 14 er skoledagen slutter, og familien går eller cykler en tur. Det er et af de lyspunkter på dagen, man lever for," fortalte Mia á Rógvi.

"Disse ture er ofte en stor fornøjelse. Vi har haft rigtig gode ture til Furesøen og til Øresund, hvor det er afslappet for alle, og hvor vi får gode snakke. Det giver denne tid os også. Vi ser også nogle børn, der finder hinanden i det her, fordi de har meget tid sammen, og som man ikke nødvendigvis ser i en travl hverdag, hvor alle er ude af huset," sagde hun.

Aftensmaden skulle gerne serveres kl. 18. Hvis den blev fem minutter over, gik børnene igen og kunne være svære at få tilbage til bordet, fortalte hun.

"Hvis det ikke lige er den mad, man forventer, kan det være grund til ikke at deltage, fordi man ikke kan overskue det. Det er helt grundlæggende: Forudsigelighed og de samme rammer alt det, det kan lade sig gøre. Ellers er der nogle, der ikke kan magte at være i det. Det kan komme til udtryk i vrede, lyde og larm," sagde hun og fortalte, at arbejdet med at få børnene til at sove startede lige efter aftensmaden og fortsatte til kl. 22.

Vi gjorde det Den ændrede hverdag kunne mærkes på børnene.

"Der er frustrationer over ikke at have det, som de er vant til. Vrede, frustrationer og udfordringer med samarbejde. Den første tid har vi undersøgt, hvad der er frustrerende, og det har mest været, at det hele ikke er, som det er vant til. Det er afgørende for børn med disse diagnoser," fortalte Mia á Rógvi, da Det Grønne Område første gang talte med hende, inden genåbningen var en realitet.

Men selv da uvisheden stadig stod på, var der som sagt også de lysglimt, som var dem, man levede for. Og da uvisheden fortsat stod på, var det allerede en styrket familie, der havde klaret sig igennem en hård tid.

"Vi kan godt føle, at vi er kommet tættere på hinanden. Både børn og voksne. Der sker en udvikling i relationerne, når man er sammen hele tiden. Børnene finder hinanden på kryds og tværs, og det ser vi mere nu. Vi voksne kigger også på hinanden og tænker, at vi kunne klare det. På nogle tidspunkter er det så benhårdt, at man ikke kan beskrive det. Der er tidspunkter, hvor man har tænkt, at nu kan vi ikke mere, og så står man op dagen efter og siger, at det kan vi. Det gjorde vi, det kan vi, og det kommer vi til at kunne," fortalte Mia á Rógvi.