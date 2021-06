-Vi har presset ældreområdet for meget. Det går ikke kun ud over de ældre, men også medarbejderne, fastslår socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S). Foto: Lars Schmidt

Uanmeldt tilsyn af hjemmeplejen: Ældre lever under utilstrækkelige forhold og med væsentlige mangler

Det seneste tilsyn viser, at der er fremgang i dagvagten, selv om bedømmelsen kun er til en middelkarakter. Omvendt er det for aftenvagten, hvor der er tale om 'utilstrækkelige forhold' og 'væsentlige mangler'. Politikerne i Socialudvalget ser med stor bekymring på udviklingen.

Det Grønne Område - 18. juni 2021 kl. 11:45 Af Mikel Brøgger Petersen og Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Mens der synes at være forholdsvis roligt på dagvagten i den kommunale hjemmepleje, begynder alarmklokkerne for alvor at bimle for aftenvagtens vedkommende.

På sit seneste møde har et enigt Socialudvalg reageret med 'stor bekymring på en ny tilsynsrapport. Bekymringen er så stor, at udvalget har besluttet, at der skal sættes initiativer i gang, som kommer til at koste penge. Det betyder, at udfordringerne i aftenvagten ikke skal klares inden for den nuværende økonomiske ramme.

Baggrunden er det seneste uanmeldte tilsyn, som giver aftenvagten den næstlaveste karakter på den skala, forholdene vurderes efter: Mindre tilfredsstillende, lyder dommen.

Det er revisionsfirmaet BDO, som har foretaget de uanmeldte tilsyn og siden har skrevet rapport om det. Her konkluderes det overordnet, at aftenvagten stadig er ufordret.

BDO fastslår i sin tilbagemelding til kommunen om aftenvagten, 'at der på flere områder er tale om utilstrækkelige forhold og væsentlige mangler, som kræver en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe'.

Selv om man fra aftenvagtens ledelses side har vist, at der ledelsesmæssigt er arbejdet målrettet med opfølgning på de anbefalinger, BDO gav ved det forrige tilsyn, så er aftenvagten ikke på samme måde som dagvagten lykkedes at leve op til anbefalingerne fra BDO.

Problemet er både kvaliteten af dokumentationen og af kvaliteten og kontinuiteten i plejen - og i sidste ende borgernes tilfredshed.

Kritikken handler blandt andet om, at hjælpen ikke gives på en måde og på tidspunkter, som passer ind i borgernes liv.

Ikke prangende BDO konkluderer desuden, at dagvagten er godt i gang med kvalitetsarbejdet, og der er forbedringer på flere områder.

Men de karakterer, BDO giver, er ikke prangende.

Skalaen ser sådan her ud:

1. Særdeles tilfredsstillende

2. Meget tilfredsstillende

3. Tilfredsstillende

4. Mindre tilfredsstillende

5. Ikke tilfredsstillende

Dagvagten får middelkarakteren Tilfredsstillende, mens aftenvagtens karakter er under middel: Mindre tilfredsstillende.

Fåmælt Seniorråd De ældres talerør, Seniorrådet, der tidligere har været yderst kritiske over for forholdene i hjemmeplejen, holder denne gang lav profil. Seniorrådet ønsker hverken at udtale sig til eller besvare spørgsmål fra Det Grønne Område.

I stedet henviser man til det høringssvar, man har givet kommunen på de seneste tilsynsrapporter. Her skriver man blandt andet:

"Seniorrådet er bekymret over den utilstrækkelige udvikling i hjemmeplejen, især på aftenområdet. Seniorrådet forventer, at kommunalbestyrelsen nu gør en særlig indsats for at forbedre forholdene."

Det Grønne Område ville gerne have Seniorrådet til at uddybe høringssvaret, men det har man ikke ønsket, oplyser formand Jørn Getterman.

Den lokale afdeling af Ældre Sagen praktiserer en anderledes form for åbenhed. Formand Poul Andersen siger til Det Grønne Område:

"Det er godt, at man vedtog at gennemføre et ekstra uanmeldt tilsyn i dette forår. Det giver et fingerpeg om, hvordan det går med implementeringen af handleplanen. Det ser pænt ud med forbedringer i dagvagten, men bestemt ikke med aftenvagten," siger han - og fortsætter:

"Jeg synes dog, det er for tidligt at fælde dom over handleplanens virkninger. Det har været et forår med corona og med ledelsesskift, både i aftenvagten og i Center for Sundhed og Omsorg. Nu ser jeg frem til, at forvaltningen vender tilbage til udvalget med forslag til yderligere initiativer. Hvilke initiativer det skal være, må forvaltningen vurdere, for det føler jeg mig ikke i stand til at komme med bud på. Men jeg giver gerne vores vurdering af det, når forslagene kommer. Og så håber jeg, at Lyngby-Taarbæk Kommunes ambitionsniveau er højere end til middelvurderingen 'Tilfredsstillende'."

Politisk bekymring På spørgsmålet om, hvordan man som politiker kan leve med et tilsyn, der påpeger 'utilstrækkelige forhold' og 'væsentlige mangler', svarer socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S):

"Alle i Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt stor bekymring for udviklingen, som blandt andet fremgår af rapporterne fra tilsynet. Alle vil de ældre det bedste, hvad enten man er politiker, leder eller medarbejder. Det vedvarende pres på ældreområdet har ramt de ældre hårdt," svarer hun - og antyder, at Socialdemokratiet står alene med ønsket om forbedringer på ældreområdet:

"Socialdemokratiet har flere gange påpeget, at vi ikke kan fortsætte med besparelserne på ældreområdet. Men det kræver mere end Seniorrådet, Ældre Sagen, pårørende og Socialdemokratiet at gøre opmærksom på konsekvenserne. Det kan blandt andet være en af årsagerne til, at vi har svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere."

-Er det rimeligt, at de ældre, som bruger hjemmeplejen, skal leve med utilstrækkelige forhold og væsentlige mangler?

"Nej, nej, nej. Det er sagt mange gange. Det er ikke rimeligt. Vi har, mener jeg, presset ældreområdet for meget. Det går ikke kun ud over de ældre, men også medarbejderne. Vi har vedtaget at arbejde for de ældres værdighed og tryghed. Den kamp ønsker Socialdemokratiet fortsat i samarbejde med andre," siger Bodil Kornbek.

Der skal penge til Socialudvalgsformanden mener, at der skal penge til at skabe forbedringer i aftenvagten.

"Socialudvalget har naturligvis besluttet at følge anbefalingerne fra tilsynet og give mulighed for, at den vedtagne handleplan føres igennem. En handleplan som ser ud til at have haft en positiv effekt i dagvagten," siger Bodil Kornbek:

"Men hjemmeplejen lider, for besparelserne i flere år har været meget større end de få midler, der er blevet givet til at løfte plejen. Jeg er ikke i tvivl om, at skal medarbejderne lykkes med opgaverne, og lederne kunne sikre, at kvaliteten er på plads for de ældre, så må der også være økonomisk opbakning fra politikerne. Jeg håber, at det nu lykkes at forbedre forholdene for de ældre og skabe den værdighed, der bør være. Men det kræver et flertal."

