To steder på Bredebovej blev der stjålet handicapskilte i parkerede biler. Arkivfoto

Tyverier i Lyngby: Handicapskilte og lego stjålet

I løbet af weekenden er der blevet stjålet handicapskilte fra to biler, der holdt på Bredebovej. Tyverierne er sket mellem lørdag klokken 17.00 og søndag klokken 16, og blev anmeldt mandag formiddag klokken 10.56 og klokken 11.49.

I begge tilfælde har tyven knust en rude i bilerne for at skaffe sig adgang.

Mandag eftermiddag blev en 64-årig mand fra Holte sigtet for butikstyveri kl. 14.38, efter han blev taget for at stjæle Lego i Føtex i Lyngby Storcenter.