Tyv på spil: Tre indbrud på Parkvej

Lørdag kl. 00.23 gik alarmen til et hus på Parkvej, hvor en rude i en terrassedør blev knust. Og mellem kl. 01.17 og 17 havde et andet hus på vejen indbrud gennem terrassedøren. I det første hus er der ikke opgjort, hvad der blev stjået, mens der forsvandt kontanter anden gang.

I tidsrummet fredag kl 16 til lørdag kl. 11 var der for tredje gang indbrud på Parkvej i Virum. Denne gang kom tyven ind ved at bryde et køkkenvindue op. Her er der heller ikke opgjort hvad der er stjålet.