Se billedserie ?Vi har været steder, hvor ingen af os har været før. Det er dér, at eventyret starter,? siger Toman Villum Jensen og Jonas Schmidt, der i tre dage har sejlet i kano fra Mølleåens udspring til udkøbet i Øresund. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Tv-program om det grønne områdes herligheder: 'Villum & Schmidt' på eventyr langs Mølleåen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tv-program om det grønne områdes herligheder: 'Villum & Schmidt' på eventyr langs Mølleåen

Thomas Villum Jensen og Jonas Schmidt har i tre dage sejlet fra Mølleåens udspring i Allerød til udløbet i Øresund. 22 juni viser DR4 et program om turen

Det Grønne Område - 06. juni 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi har været steder, hvor ingen af os har været før. Det er jo dér, eventyret starter."

Og nej, det er ikke toppen af Mount Everest eller de dybe regnskove i Sydamerika, som de to eventyrere Tomas Villum Jensen og Jonas Schmidt i denne omgang taler om. De ukendte steder, de to taler om, er steder omkring Mølleåen, som de slet ikke vidste fandtes. Og som de er sikre på, at mange andre heller ikke kender til. Også selvom de bor lige rundt om hjørnet.

Villum og Schmidt er to dage henne i deres tre-dages dages kanotur fra Mølleåens udspring i Allerød til udløbet i Øresund, da Det Grønne Område møder dem i en pause ved Nordre Mølle ved Lyngby Hovedgade. Oplevelserne og optagelserne fra turen bliver vist på DR4 i udsendelsen Villum&Schmidt på tur i Danmark.

Tidligere har de rejse verden rundt i jagten på unikke oplevelser, og det er der kommet adskillige tv-programmer ud af.

Vågner til lyden af nattergalen "Vi har sat os for at gøre ting, som andre ikke har, og så vidt vi ved, er der ingen, der før har sejlet de 30 kilometer på tre dage," siger de.

Deres begejstringen for projektet og omgivelserne er stor. Den første nat overnattede de i shelteren Yggdrasil i Nyvang ved Bastrup Sø og den følgende anden nat slog de lejr ved Åsevang Shelter ved Hareskoven.

"Vi er overraskede over, at man kun 20-25 kilometer fra København kommer ud i SÅ meget natur og kommer ud i noget, hvor det ligner uberørt natur, som kunne være i Sverige eller i New Zealand for den sags skyld," siger Jonas Schmidt.

Begge bor ikke længere væk, end de let kunne tage hjem og sove om natten. Men så ville det ikke være det samme eventyr, mener de. Og formidlingen til seerne ville blive en anden.

"Jeg er vågnet kl. halv seks om morgenen til lyden af gøgen og nattergalen og set hejren flyve lige hen over vores hoveder. Vi har også set en ørn, som jeg ikke lige kan huske navnet på," siger Tomas. Der suppleres af Andreas

"Vi har været steder, hvor der ikke er signal på mobilen. Det er grineren, og man tror, at det er løgn."

Gratis ferie På deres vej ned ad Mølleåen har de mødte flere hikere. Og det er der en god grund til, for det er lettere at vandre langs Mølleåen end at tage hele turen på vandet.

"Fra Bastrup Sø til Farum har vi trukket kanoen, for her kan man ikke sejle. Men det var anstrengelsen værd, for vi er kommet igennem de smukkeste landskaber, man kan forestille sig. Og mange af områderne er fredede," siger de.

Begge opfordrer til, at folk bruger naturen og kommer ud og bo i shelterne, der kan bookes helt gratis hos Naturstyrelsen.

"Mange kommer ikke på den sommerferie, de havde planlagt, så hvorfor ikke tage en tre-fire dages ture ud i naturen? Det er stort set en gratis ferie. Og det er fantastisk at opleve, at der foregår ting i ens baghave, som man slet ikke vidste og kendte til," siger Tomas.

De to eventyrers næste tur går til Gudenåen, hvor de skal sejle i 10 dage og laver tre programmer.

Lyngby-Taarbæk kommune har i lighed med Allerød og Furesø kommune støttet rejseprogrammet med 25.000 kroner.

TV-programmet kommer til at vare 30 minutter, og der vil være 8-10 minutteres fokus på hver af kommunerne.

Desuden kan man på Villum og Schmidst hjemmeside følge de to herrers ture og lade sig inspirere til egne oplevelser i naturen.