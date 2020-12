Mere end en halv million liter beton er der brugt til at gøre tunnelen her sikker.

Tunnel under Lyngby Station snart støbt færdig

Fodgænger- tunnelen under Lyngby Station ventes at blive taget i brug til foråret

Støbearbejdet er ved at være færdigt. Det forventes afsluttet inden jul, og selv om Hovedstadens Letbane ikke kan lægge sig fast på et tidspunkt for indvielsen, så oplyser man dog, at tunnelen forventes at blive taget i brug til foråret.