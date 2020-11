Se billedserie Poppeltræerne på Klampenborgvej er blandt andet truet af, at den kommende letbane er planlagt tæt på trægruppen. Foto: Frank S. Pedersen

Truet af letbane og arbejdet med Fæstningskanalen: Popler ved Kanalvej bliver politiske

Letbanen og Fæstningskanalen kan blive enden for den gamle trægruppe på hjørnet af Kanalvej og Klampenborgvej

Det Grønne Område - 19. november 2020

Fremtiden for de fire fredede popler ved indkørslen til det centrale Lyngby bliver til en politisk sag i kommunen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Dorthe la Cour (K) har spurgt forvaltningen til status på poplerne i en tid, hvor både letbanebyggeriet og planerne for fæstningskanalen bringer de gamle træer i spil.

"Jeg ønsker at bevare poplerne," slår hun fast.

Men det kan blive svært, fremgår det af forvaltnings svar, der dog lover, at politikerne får lov at tage stilling til 'de nødvendige tiltag i forhold til poplerne'.

Fem meter servitut Ifølge vejtegningerne svajer Letbanen fra Magasin-siden af Klampenborgvej over på den anden side lige ved krydset med Kanalvej og passerer altså tæt forbi poppelstammerne og under den store trækrone. Det er et problem, fordi træerne ifølge en kommende letbaneservitut ikke må være nærmere end fem meter fra banens el-ledninger.

Ifølge forvaltningen vurderer Letbanen, at der ikke er reelle muligheder for at bevare poplerne, som de er i dag.

I forhold til Fæstningskanalen, så er det ikke planlagt at åbne kanalen ved poplerne, hvor anlægget i stedet vil være under jorden. Det giver dog risiko for at træernes rødder kan tage skade.

Klimauvenlig jernbane "Jeg er ikke tilfreds med, hvad sådan en gammeldags klimauvenlig jernbane gør ved vores bycentrum. Vi skal have afklaret, hvad der kan gøres, også i forhold til forsyningens planer for Fæstningskanalen," siger Dorte la Cour, der også sidder i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) har svært ved at se en umiddelbar løsning.

"De står et vigtigt sted for byen, men jeg er ikke optimist på træernes vegne. Vi må snakke med Letbanen, jeg tror ikke, at vi kan ændre på linjeføringen, men måske på sikkerhedsafstandene," siger han, der er fortrøstningsfuld i forhold til fæstningskanalen.

Tidligere afslag Træerne har tidligere været i fare, I 2004 ville ejeren af en planlagt café ved træerne have dem fældet fordi de skyggede. Men et par år før var de blevet fredet som en del af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø, så det blev til et afslag fra Fredningsnævnet.

Det skete blandt andet på opfordring fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, der heller ikke i dag kan forestille sig, at der kan gives dispensation til at fælde poplerne. Selv om de er kommet i vejen for Letbanen.

Alléer af træer "Det må kunne lade sig gøre, andre steder kører letbaner gennem hele alléer af træer," siger Hans Nielsen, der er parat til at kæmpe poplernes sag igen.

"Det var os der rejste fredningssagen sidste gang og forhindrede at træerne blev fældet. Men vi skal ihvert faldt have en dialog, inden der bliver besluttet noget," siger han.

Udvalgsformand Sigurd Agersnap gør i øvrigt opmærksom på kommunens træpolitik.

"Vi har en politik om at plante et nyt træ for hvert, der fældes. Normalt er det små træer, vi planter, men skulle det komme til det, tror jeg godt man kunne plante større træer her," slutter han.

I et notat fra kommunen fra 28. april 2004, som Danmarks Naturfredningsforening henviste til den gang, kan man læse om træerne:

'Der er ikke foretaget nogen sikker aldersbestemmeise, men sandsynligvis er de fra omkring 1. verdenskrig og altså omkring 85 år. Tømrermester Edward Jensen her fra Lyngby husker fra sin barndom i 40-erne træerne, hvor de stod på kanten af fæstningskanalen. Drengene kastede tov op i den skæve af poplerne, den hældede ud over kanalen. Det tyder på, at de dengang må have haft en hvis størrelse. Man mente, at træerne var rodskud fra nogle popler på gartner Bentzens ejendom. Det er svært at sige med sikkerhed, men man regner med, at denne poppelart kan blive over 100 år.'