Trongårdens IF løber fra Corona

Som i mange andre sportsklubber er den normale træning i Trongårdens IF sat i bero.

For at holde humøret højt og fællesskabet intakt har klubben iværksat onlinetræning for ungdomsatleter på Teams.

Et andet initiativ er ’Trongården løber fra Corona”. Målet er her i fællesskab at gå eller løbe 1 million meter. Alt tæller i den optælling. Om det er runder i haven, en tur rundt om blokken, intervaller mellem lygtepæle eller en klassisk løbe/gåtur.