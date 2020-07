Trongården tager form: Nyt kvarter viser sig frem

"Trongården er tænkt som en slags urban landsby, hvor mennesker trives på tværs af generationer, fagligheder og familiemønstre. Et rart og indbydende boligområde i æstetiske rammer med både byliv, fællesskab og landskabelig ro. Vi er meget glade og stolte over at kunne aflevere svanemærkede boliger i så høj kvalitet i både arkitektur og byggeri og glæder os til at se det nye område spire og blomstre i løbet af de kommende måneder og år," siger Ludvig Find, ceo i Elf Development.