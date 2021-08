Magnus Kaastrup og Adam Sørensen udgør en stærk venstreside, hvor de med deres hurtighed og gennembrudskraft sætter modstanderne under pres og kreerer masser af farlige afleveringer ind foran mål. Foto: ©Per Kjærbye

Trods farvel til mange profiler er Lyngby tophold i 1. division

Mens konkurrenterne snubler, har Lyngby Boldklub kurs mod et comeback til Superligaen.

Det Grønne Område - 15. august 2021 kl. 21:03 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

Det er altid spændende at se slutresultatet, når transfervinduet er lukket og en ny sæson går i gang. Er ens hold blevet svækket af spillersalg, eller kan de nye i truppen opveje tabet – eller måske endda øge kvaliteten? Det sidste er tilfældet i Lyngby Boldklub, der har sagt farvel til profiler som Mathias Hebo, Magnus Warming, Kevin Tshiembe, Victor Torp, Jens Martin Gammelby og Emil Kornvig. Det gav panderynker, men tilgang af Kristian Riis, Andreas Bjelland, islændingene Petur Knudsen og Sævar Magnusson, hjemkomne Magnus Westergaard, Sanders Ngano fra U19-holdet og målmanden Frederik Ibsen har udfyldt hullet. Ikke mindst Kristian Riis og Sanders Ngano har imponeret. Da FC København betaler en del af lejesummen for Andreas Bjelland, er der tilmed tale om billige indkøb med høj kvalitet. Lige så vigtigt er det, at Frederik Gytkjær og Adam Sørensen er tilbage for fuld kraft efter deres langvarige skadesforløb. Gytkjær er altid god for et mål, og Adam Sørensen har i de første fire kampe gjort en kæmpe forskel med sine dybdeløb, hurtige antrit, gennembrudskraft og tværpasningerne ind foran mål. Adam Sørensens tilbagekomst har også gjort livet nemmere for sidekammeraten på banen, Magnus Kaastrup. De to er en kilde til evig uro for ethvert forsvar.

Konkurrenter flopper Så efter to 2-1-sejre over Nykøbing FC og Jammerbugt FC, 5-0 over kriseramte Esbjerg og senest 4-1 over Hobro topper Lyngby 1. division med maksimumpoint og styrer direkte mod Superligaen. Med til at gøre oprykningen nemmere er, at formodede konkurrenter som AC Horsens, Hobro, HB Køge, Esbjerg og Fremad Amager har fået en jammerlig start. Fremad Amager har tabt sine fire første kampe, Hobro og Esbjerg har kun fået skrabet to point sammen, mens AC Horsens og HB Køge har floppet med en høst på fire point. Det bliver svært at indhente, selv om der stadig mangler 18 kampe i grundspillet. Kun Helsingør og Fredericia har indfriet forventningerne.

4-1 over Hobro Lørdagens kamp mod Hobro var uden Emil Nielsen og Sanders Ngano, der begge var småskadet, og det startede ikke godt, da Hobro kom foran 1-0 i det 16. minut. Lyngby udlignede i det 29. minut, da Hobro-målmanden tabte en høj bold ned for fødderne af Marcel Rømer, der uden problemer kunne sende bolden i nettet. Til gengæld fejlede målet til 2-1 ikke noget. Rasmus Thellufsen løb i dybden, afleverede til Magnus Kaastrup, der bragede bolden op i det lange hjørne. Efter pausen sad Lyngby på spillet, og chancerne kom på samlebånd. Rasmus Thellufsen afsluttede lige ved siden af målet, Magnus Kaastrup fik en friløber, men trækket blev for langt, og Frederik Gytkjær måtte se sin afslutning blive blokeret til hjørnespark. Bedste tilbud tilfaldt Magnus Westergaard, men først headede han over mål og kort efter sendte han en pasning fra Rasmus Thellufsen langt over overliggeren i fri position 7-8 meter foran målet. Hobro var totalt ufarlig, så det lignede en 2-1 sejr, men dybt inde i overtiden scorede først Magnus Kaastrup og derefter Peter Knudsen til slutresultatet 4-1. Fortjent sejr til Lyngby, der imponerede med hurtige omstillinger og evne til at spille sig ud af Hobros presspil. Onsdag aften gælder det på hjemmebane Fremad Amager, der har den tidligere Lyngby-spiller, David Boysen, på holdet. Det lugter stærkt af tre point igen.