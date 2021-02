Se billedserie Antallet af konkurser i Lyngby-Taarbæk er 43 procent lavere end i 2019. Samtidig er antallet af nye virksomheder steget med 6,7 procent her i kommunen.

Trods corona: Flere nye virksomheder i 2020

Og antallet af konkurser i Lyngby-Taarbæk var i 2020 hele 43 procent lavere end i 2019.

Det Grønne Område - 18. februar 2021 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Tal fra Danmarks Statistik og CVR-registret siger det ifølge regnskabsprogrammet Dinero ganske tydeligt: Coronakrisen har ikke været så hård ved erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk som frygtet.

I 2020, som har været præget af nedlukninger, har iværksætterkulturen i kommunen blomstret så meget, at der er kommet flere nye virksomheder end i 2019. Og samtidig er antallet af konkurser næsten 50 procent mindre end i 2019.

Det er tal, som regnskabsprogrammet Dinero har gravet frem.

Virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune klarede sig så godt sidste år, at antallet af konkurser hele 43 procent lavere end året før. Og det på på trods af, at det lokale erhvervsliv havde trange kår i store dele af sidste år.

I forårsmånederne blev butikker, frisører, behandlere og andre erhvervsdrivende tvunget til at holde lukket. De måtte dermed vinke farvel til den indkomst, som skulle bruges til at betale husleje, varer og løn. Derfor kunne man frygte, at mange virksomheder ville bukke under og dreje nøglen om.

Nu viser nye tal fra Danmarks Statistik dog, at det frygtede konkurs-boom udeblev. Faktisk faldt antallet af konkurser fra 2019 til 2020 på landsplan med hele 34 procent. I alt har hele 75 danske kommuner oplevet en nedgang i antallet af konkurser.

Nye virksomheder Ikke nok med, at langt færre virksomheder i Lyngby-Taarbæk er gået ned i 2020. Nye virksomheder er der også blevet flere af, melder Dinero - og baserer sin udmelding på tal fra CVR-registret.

Antallet af nystiftede virksomheder steg med 6,7 procent i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2019 til 2020. Og det er langt mere end, hvad tallet er i resten af Danmark. På landsplan steg antallet med en halv procent.

Stigningen glæder formanden for Beskæftigelsesudvalget, Karsten Lomborg (K). Han siger til Det Grønne Område: "Tallene kan være påvirket af omregistrering af mange IVS-selskaber. Men det ændrer dog ikke på, at det er glædeligt, at der en fremgang. Ifl. Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima har Lyngby-Taarbæk Kommune haft en stigning af nystartede aktieselskaber og anpartsselskaber fra ca. 330 i 2019 til ca. 440 i 2020. En stigning på 33 procent. Det er utroligt glædeligt, især hvis det er iværksætterselskaber, der har vist sig bæredygtige og blevet ændret til ApS," siger han:

"Vi er i Lyngby-Taarbæk Kommune hjulpet på vej af, vi har mange unge, der har en god iværksætterkultur. Den understøttes også af DTU og DTU Science Park. Vi ved, at der hele tiden skal komme nye virksomheder til for kunne øge produktion og beskæftigelse. Vi bør være taknemmelige over, at så mange tager en risiko og starter ny virksomhed."

En af landets mest kendte iværksættere, Martin Thorborg, der er direktør i Dinero, er enig:

"Jeg er særligt imponeret over den iværksættergnist, som ikke blev slukket, men snarere antændt midt i coronakrisen. Antallet af enkeltmandsvirksomheder steg fra den 11. marts til starten af december med syv procent, og det er altså en virksomhedsform, som medfører, at man hæfter personligt ved konkurs. Det tyder på, at iværksætterne stadig har mod på og lyst til at starte egen virksomhed. Og det er virkelig vigtigt."