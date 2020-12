Politiets døgnrapport fortæller om et groft tyveri fra 80-årig kvinde. Arkivfoto

Tricktyveri i butik: 80-årig blev skubbet og frastjålet sin pung

Se signalementer af tyvene her

Klokken 17.31 onsdag anmeldte en 80-årig kvinde, at hun klokken 15.30-16.00 havde været udsat for et tricktyveri i H&M.