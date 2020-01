Tricktyve på spil i chokoladeforretning i Lyngby

To tricktyve var onsdag aften på spil i Sv. Michelsen Chokolade i Lyngby Storcenter. Her foregav de at ville købe noget chokolade, som de ville betale med en 500-kroneseddel. Men under betalingen lykkedes det de to at forvirre ekspedienten så meget, at hun gav dem byttepenge tilbage uden at få betaling for varerne.

De to tricktyve forsvandt herefter fra forretningen. De beskrives som:

A: Kvinde, østeuropæisk af udseende, 40-45 år, 160 cm høj og spinkel af bygning, hvid i huden, rødbrunt, halvlangt hår. Hun var iført sorte bukser, røde sko samt sort vinterjakke med pelskant på hætten.

B: Mand, østeuropæisk af udseende, 40-45 år, 170-175 cm høj og kraftig af bygning, hvid i huden med kort, sort hår. Han bar briller og var iført jeans, sort vindjakke og sorte sko. Tricktyveriet blev anmeldt torsdag klokken 15.46.

Det oplyser Nordsjællands Politi.