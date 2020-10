Tricktyv hos 82-årig kvinde: Falsk betjent på spil i Virum

Se politiets signalement af svindleren her

Mandag mellem kl. 14.30 og 16.30 fik en 82-årig kvinde besøg af en mand på hendes bopæl på Abildgaardsvej i Virum. Manden, der udgav sig for at være politibetjent, fortalte, at han i forbindelse med en efterforskning skulle bruge kvindens kontooplysninger og betalingskortnumre.