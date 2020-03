Amalie Nymann Thomsen (til venstre) og Thea Lei Hansgaard (til højre) på skamlen med guldvinderen Rachel Enninful fra Herning GF i midten.

Trespring: Et hink, et skridt og et laaaangt hop

Pigerne i Trongårdens IF er dygtige til trespring. Ved indendørs DM for ungdom sprang Thea Lei Hansgaard og Amalie Nymann Thomsen sig til en sølv- og en bronzemedalje

Det Grønne Område - 11. marts 2020

Trongårdens IF havde sendt et hold 14-15 årige afsted i minibus til DM for ungdom i Skive med træner Katharina Dalsgaard i spidsen.

To medaljer i trespring markerede højdepunktet efter en tæt og spændende konkurrence, hvor medaljerne skiftede ejer lige til det sidste. Således var det først i sjette og sidste runde, at de to Trongården-atleter med deres længste spring i konkurrencen sikrede sig medaljer med spring på henholdsvis 9.61 meter af Thea Lei Hansgaard og 9.56 meter af Amalie Nymann Thomsen.

Amalie og Thea gentog således bedriften fra de Østdanske Mesterskaber for fem uger siden, hvor de også begge kom på skamlen i trespring.

Af øvrige resultater fra mesterskaberne kan nævnes, at Josefine Hauch satte en kæmpe personlig rekord i 3000 meter for de 14-15 årige piger, hvor hendes tid på 12.45.78 min rakte til en 11. plads og en forbedring på næsten 45 sekunder.

Ida Hørdum stødte sig til en 7. plads i kuglestød med et stød på 9,93 meter, mens Thea Lei Hansgaard i samme disciplin blev nr. 4 med et stød på 10,38 meter. Thea Lei Hansgaard deltog også i længdespring, hvor et spring på 4,90 meter rakte til en 6. plads.

I 4 x 200 m stafet blev et hold stående af Mie Nervil Ipsen, Amalie Nymann Thomsen, Josefine Hauch og Thea Lei Hansgaard nr. 7 med tiden 2.00.69 min.

De fine resultater lover godt for udendørssæsonen, som starter til maj.